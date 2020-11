Thor: Love and Thunder dovrebbe essere come un film degli Avengers.

Tra le tante notizie giunte recentemente sui film Marvel, THR ha rivelato come il nuovo film sul Dio del tuono sarà la sensazione di un film “di gruppo” per gli eroi.

Al momento, il cast vede la presenza di Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Chris Pratt, tutti ovviamente nei ruoli già ricoperti nel MCU. Nel film potrebbe anche apparire inoltre Groot, mentre Christian Bale farà il suo esordio per la Marvel dopo il successo ottenuto nei panni di Batman. La produzione del film inizierà il prossimo gennaio.

Thor: Love and Thunder, le info sul film

Precedentemente, Natalie Portman ha confermato come Thor: Love and Thunder sarà basata su The Mighty Thor di Jason Aaron, in cui Jane Foster diventeva la Dea del Tuono Queste le parole dell’attrice a Yahoo!:

Non posso rivelare molto, sono molto entusiasta di ritornare nel ruolo di Jane Foster e inizierò ad allenarmi per mettere un pò di massa e muscoli. Non ci sono molte eroine in giro, più ce ne sono meglio è comunque. Il film è basato su The Mighty Thor in cui a Jane viene diagnosticato un cancro e riesce a sollevare il Mjolnir.

A seguito degli eventi di Original Sin, Thor non è più degno di sollevare il Mjolnir che giace abbandonato sulla Luna. Quando i Giganti del Gelo invadono la Terra però, una nuova mano afferra il martello, e una donna misteriosa indossa il mantello del potente Thor.

La donna misteriosa è propria Jane Foster che, dopo aver scoperto di avere un cancro al seno, riesce a sollevare il mitico martello, rimettendosi inoltre in forze. Ben presto però scopre che trasformarsi nella Dea del Tuono la ucciderà comunque e decide così di sacrificarsi per salvare Asgardia da Magog. Recentemente, è stata però riportata in vita dallo stesso Thor Odinson e da Odino.

Oltre a Chris Hemsworth come Thor, Tessa Thompson tornerà nei panni di Valkyrie e Natalie Portman in quelli di Jane Foster, dopo il ruolo centrale in Thor: The Dark World e la piccola apparizione in Avengers: Endgame.

