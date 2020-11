Con il Capitolo 66 di Dragon Ball Super si è conclusa la battaglia tra Goku e Moro, il villain principale della saga de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Nei recenti capitoli abbiamo visto Goku, forte del controllo dell’Ultra Istinto, mostrare pietà al suo avversario e quest’ultimo ne ha approfittato per giocarsi l’ultima carta divenendo un tutt’uno con il pianeta con l’intento di distruggerlo in pezzi assieme a lui.

La battagli si è conclusa ovviamente con la vittoria dei nostri eroi che ancora una volta hanno salvato la Terra.

Come sconfiggere Moro

All’interno del Capitolo 66, Goku deve inventarsi un modo per sconfiggere il nemico e quel metodo lo fornisce Whis. Poco prima che l’Angelo e Whis partono dal Grande Sacerdote (a seguito del caso della morte di Merus), Whis rivela a Goku che deve distruggere il cristallo in fronte per battere Moro poichè da lì proviene il potere del nemico.

Moro continua a prosciugare l’energie della Terra, mentre Goku prova in tutti i modi ad avvicinarsi al nemico per distruggere quel cristallo che ingloba il potere divino di Merus (Moro aveva toccato la nuca di Merus prima della sua morte).

Sfortunatamente Goku viene fermato dalle braccia gigantesche di Moro che gli consumano energia.

La forza di tutti e di un guerriero in particolare

Qui entra in gioco Vegeta che escogita il piano di riunire le energie di tutti i combattenti della Terra al fine di far ripristinare le energie in Goku. Quest’Ultimo è in grado di raggiungere il Super Saiyan Blue ma, ancora non abbastanza, come abbiamo visto sarà l’energia divina di Ub (dopo essere stato avvicinato dal Grande Kaioshin su idea di Jaco) a dargli quell’ammontare necessario per ritornare a governare l’Ultra Istinto.

La Ki in Goku, anche grazie ad Ub, è così devastante che si ingigantisce e quella forza è così devastante da disintegrare Moro che, con la forza congiunta di tutti, dice addio ai suoi piani malefici per sempre.

Adesso non ci resta che attendere il 20 dicembre per scoprire un primo assaggio della nuova saga all’interno del manga di Akira Toriyama e Toyotaro.