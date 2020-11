Lo spin-off di My Hero Academia Vigilante si è tuffato in un nuovo flashback che descrive in dettaglio il passato di Knuckleduster come eroe, e l’ultimo cliffhanger della serie lascia intendere che ci sarà un inaspettato tag team con protagonista Mirko, eroina molto amata dai fan.

Uno dei maggiori punti di forza di My Hero Academia: Vigilante è quando sfrutta il vantaggio di essere ambientato anni prima della serie originale, incorporando così al suo interno versioni più giovani degli eroi che incontriamo nella serie principale. Non solo dà a questi eroi così amati dai fan un ruolo importante nell’azione, ma ha portato ad alcuni nuovi interessanti interazioni che potrebbero non avere mai luogo nella serie principale.

Il nuovo capitolo della serie è un ottimo esempio di questo, dato che ci mostra una Mirko in età scolare che continua a lottare in una arena di combattimento sotterranea in cui si sta facendo strada. Ma quando un’improvvisa nebbia emerge e inizia a minare i Quirk della gente, il cliffhanger lascia intendere quale sia il tag team del giovane eroe, Knuckleduster (quando era ancora O’Clock), e persino Rappa prima che diventi uno degli otto proiettili di Shie Hassaikai.

Il capitolo 89 della serie riprende con la giovane Mirko che affronta tutti gli sfidanti all’interno di un ring di combattimento illegale. Come anticipato dal capitolo precedente, sembra che All For One abbia notato tutte le potenti Unicità che si manifestano in un unico posto. Presto un misterioso gas inizia a incanalarsi e attiva con la forza una versione più forte dei Quirk di tutti. Nel mezzo di questo caos c’è una nebbia nera che inizia a rubare le Unicità di coloro che stanno respirando il gas.

Knuckleduster usa la sua Unicità della super velocità per salvare Mirko prima che venga colpita da questo smog nero, e poi chiede sia a Mirko che a Rappa di aiutarlo. Rivelando loro che in realtà è un eroe professionista sotto copertura, chiede il loro aiuto per fuggire dall’area sotterranea e raggiungere la polizia. Ma poiché sappiamo che Knuckleduster ha perso il suo Quirk a causa di All For One, le cose non andranno così bene come previsto.

Sappiamo che Mirko e Rappa staranno bene quando inizierà la serie principale, quindi come si evolverà la situazione a partire da questa squadra inaspettata? Cosa ne pensate? Curiosi di vedere una versione più giovane di All For One in My Hero Academia: Vigilante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

