Batman è diventato il protettore di Burbank, California, oltre che della mitica Gotham City. Come mai?

Come molti di voi sapranno gli uffici della DC sono situati proprio nella città californiana dopo lo storico trasferimento avvenuto nel 2010 dagli uffici situati a New York che per oltre 80 anni avevano ospitato la casa editrice e visto nascere praticamente tutti i suoi grandi personaggi.

Batman e la statua a Burbank

DC in collaborazione con l’ufficio Visit Burbank ha eretto una statua di Batman presso l’AMC Walkway situato nella downtown di Burbank.

La statua è di bronzo ed è alta circa due metri e mezzo e pesa circa 270 chilogrammi. È stata scolpita dall’artista Alejandro Pereira Ezcurra che si è basato sul design del Cavaliere Oscuro così come rappresentato da Jim Lee – attuale publisher e chief creative officer della DC oltre che rinomato disegnatore – nel seminale arco narrativo Hush.

Batman – Hush

Batman – Hush è un arco narrativo pubblicato dalla DC tra il 2002 e il 2003 è apparso originariamente su Batman #680-619. È realizzato da Jeph Loeb (testi), Jim Lee (disegni), Scott Williams (chine) e Alex Sinclair (colori).

Un volume che raccoglie per intero la leggendaria saga firmata da Jeph Loeb e Jim Lee. Batman affronta una delle sue più iconiche nemesi moderne: il misterioso Hush. Nelle strade di Gotham City, intanto, si affrontano gli amici e i nemici di sempre dell’Uomo Pipistrello. Il caso più difficile e pericoloso mai affrontato dal Cavaliere Oscuro.

Batman – il nuovo film animato

Warner Bros. ha pubblicato il trailer per Batman: Soul of the Dragon, nuovo film animato DC che aggiunge agli eroi un tono da film d’azione di arti marziali anni ’70. Il film sarà incentrato su Batman, Bronze Tiger, Lady Shiva e Richard Dragon con una storia fuori dalla continuity.

