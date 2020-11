Sono disponibili su Amazon Prime Video tre nuovi anime del catalogo Yamato Video, che vanno ad aggiungersi alle serie, ai film e agli OVA di cui vi abbiamo già dato notizia nei giorni scorsi.

Di seguito le tre novità Yamato Video:

Ken il Guerriero – La Trilogia

Serie in tre OVA del 2003-2004 basata sul romanzo La Città Maledetta scritto da Buronson e illustrato da Tetsuo Hara del 1996 (edito da Kappalab in Italia), già pubblicato in home video da Shin Vision, Yamato Video e Anime Factory (anche in Blu-ray):

Sconfitti i rivali delle altre scuole di arti marziali e persi gli amici più cari, Ken attraversa città devastate e paesaggi desolati fino a giungere a Libertà, un piccolo villaggio che si oppone strenuamente al dittatore Sanga, dominatore della città di Lastland. Il controllo dell’acqua, divenuta un bene inestimabile, è completamente nelle mani di Sanga, il quale, per rafforzare il dominio sulla popolazione, rapisce Sara, una giovane dai poteri miracolosi capace di alleviare le sofferenze dei cittadini di Libertà.

Lamù, la ragazza dello spazio Stagione 1 (ep 1-21)

La storica serie animata tratta dal manga di Rumiko Takahashi (edito da Star Comics) è in corso di pubblicazione per Anime Factory per la prima volta in alta definizione:

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato.

Yattaman Stagione 1 (ep 1-43)

Il classico dello studio Tatsunoko è già disponibile in DVD e Blu-ray editi da Anime Factory:

Un terzetto di ladri e truffatori, conosciuti col nome di “Trio Drombo” viene assoldato dal misterioso Dottor Dokrobei per trovare i quattro frammenti della pietra Dokrostone. Il trio però non sa che, molto presto, due paladini della giustizia, gli Yattaman, verranno a conoscenza dei loro piani e cercheranno in ogni modo di fermarli.

Yamato Video e Amazon Prime

Gli altri titoli Yamato Video disponibili su Prime Video sono:

L’impero dei cadaveri

L’organo genocida

Lamù The Movie 2 Beautiful Dreamer

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Ken il guerriero – La leggenda di Julia

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul

Ken il guerriero – La leggenda di Toki

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore

Berserk (1997)

City Hunter – Guerra al Bay City Hotel

City Hunter – Un complotto da un milione di dollari

Judo Boy

My Santa

Gigi la Trottola Stagione 1

