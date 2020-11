Boba Fett, l’iconico cacciatore di taglie che ha conquistato i fan con le sue apparizioni in Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora e Star Wars – Il Ritorno dello Jedi, potrebbe godere di una serie live action a lui dedicata che nascerebbe da una costola di The Mandalorian.

Le ultime voci di corridoio sul progetto vogliono la serie su Boba Fett come un prequel di The Mandalorian che ci spiegherà come il personaggio (interpretato da Temuera Morrison) sia sopravvissuto al Sarlacc.

Inoltre si mormora che Jordan Bolger (Peaky Blinders) sia in trattative per un ruolo nella serie.

House of Mouse e Lucasfilm intendevano iniziare la produzione della serie a metà Novembre; è possibile che le riprese siano già iniziate grazie all’uso della tecnologia Volume (o StageCraft) sviluppata da Jon Favreau e Industrial Light & Magic.

Aspettando Boba Fett

In attesa della serie su Boba Fett, dal 30 Ottobre su Disney+ escono gli episodi di Star Wars – The Mandalorian Stagione 2:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Le vicende del Mandaloriano e di Baby Yoda godranno anche di una terza stagione, che potrebbe arrivare nel 2021.

Nel futuro dell’universo narrativo di Star Wars: in ballo ci sono anche le serie dedicate a Obi-Wan Kenobi, un prequel di Rogue One e una serie tutta al femminile a cura di Leslye Headland — autrice della serie Russian Doll per Netflix.

Sul versante cinematografico i prossimi film della saga sono previsti a partire dal 2023, mentre George Lucas ha recentemente parlato dei suoi piani originali per una trilogia sequel mai realizzata.

Acquista Star Wars Il Ritorno Dello Jedi UHD 4K (3 Blu Ray)