Il manga spin-off Ex-Arm Another Code si è concluso il 19 Novembre 2020 sulle pagine del numero 12 della rivista Ultra Jump di Shueisha.

Il volume unico uscirà il 18 Dicembre in Giappone.

Another Code ha debuttato il 19 Febbraio 2020 sul mensile di seinen manga e adatta il romanzo Ex-Arm The Novel di Ataro Kumo; la versione manga è curato da Shinya Komi, già disegnatore del manga principale scritto da HiRock.

La novel è stato pubblicata da Shueisha sotto l’imprint Jump j Books nel Dicembre 2018 e racconta le vicende di Alma e Minami impegnate a risolvere un caso a Shin Kagurazaka, una città che ha sventato un complotto terroristico alle Olimpiadi di Tokyo.

Ex-Arm, le ultime novità sull’anime

Come sappiamo a Gennaio 2021 debutterà la trasposizione anime di Ex-Arm, che verrà distribuita da Crunchyroll in simulcast come parte della linea Crunchyroll Originals.

Il sito web della serie ha reso noto che Miyu Tomita interpreterà Yggdrasil, mentre Satomi Arai presterà la propria voce a Kaori Munakata.

La band Dizzy Sunfist ha invece annunciato che canterà la canzone Diamonds Shine per la sigla di chiusura.

Yoshikatsu Kimura (20th Century Boys, Ajin), dirige la serie animata presso lo studio Visual Flight.

Tommy Morton supervisiona le sceneggiature, mentre So Kimura (F-Zero X) compone la colonna sonora.

Il cast principale include Soma Saito (Hermes in DanMachi) nel ruolo di Akira, Mikako Komatsu (Saika in My Teen Romantic Comedy SNAFU) nella parte di Minami e Akari Kito (Kotoko in In/Spectre) come voce di Alma.

EX-ARM, a proposito del manga

In Giappone il manga ha debuttato sulle pagine della rivista di seinen manga Grand Jump edita dalla casa editrice Shueisha il 18 Febbraio 2015; con il capitolo 69 uscito il 20 Dicembre 2017 la serie si è trasferita su Shonen Jump Plus, per concludersi sulla stessa app il 26 Giugno 2019 (14 volumi in tutto).

Un sequel ha esordito il 28 Agosto 2019 su Grand Jump Mucha.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics.

