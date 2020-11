La saga di Moro, Il Prigioniero della Pattuglia Galattica, si è finalmente conclusa dopo due anni e si è conclusa con il Capitolo 66 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, pubblicato il 20 novembre attraverso V-Jump.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Tutti riuniti contro Moro

La battaglia finale tra Goku e Moro è stata dipinta da tanto pathos e momenti di adrenalina che hanno coinvolto tutti gli alleati, ma davvero tutti quanti, anche quello storico personaggio della serie madre a cui Dragon Ball Super deve collegarsi per avere il suo compimento narrativo: Ub.

Ub appare finalmente nel Capitolo 66 con il ruolo, sebbene egli non sappia minimamente cosa stia facendo poichè ancora bambino, di donare la sua energia a Goku (come stanno facendo gli altri) per fermare Moro dall’autodistruzione di se stesso e della Terra.

Poichè le energie di Goku e compagni non sono abbastanza, al pattugliatore Jaco viene in mente di andare da Majin Bu per risvegliare ancora una volta il Supremo Kaiohshin dentro di lui. Quest’ultimo raggiunge immediatamente il villaggio di Ub e gli si chiede di inviare la sua energia a Goku.

Ub appare e dimostra il suo potere divino

Ub crea una grande sfera energetica e si rivela essere divina. E’ quindi la conferma che il ragazzo, poichè è effettivamente la reincarnazione di Bu, ha perfettamente ereditato i poteri divini del Supremo Kaioshin dopo essere stato assorbito da Majin Bu.

Goku riconosce subito che quel grande potere è di matrice divina, ma non ne comprende l’origine.

Poco male dal momento che, in extremis, Goku viene investito da quel potere che gli dà la forza necessaria per tornare a vantare la nuova gigantesca modalità dell’Ultra Istinto. La trasformazione travolge Moro fino a distruggergli il cristallo sulla sua fronte, ovvero fonte del suo potere, che lo elimina definitamente.

E’ quindi corretto confermare che questo finale di saga sia stato dipinto anche dalla sorpresa finale di Ub che è finalmente entrato nel cast di Dragon Ball Super svelando la sua enorme potenza.

Il 4 dicembre uscirà in Giappone e negozi online il Volume 14 del manga e qui possiamo guardare la copertina.

Se le avete perse, inoltre, qui potete recuperare le date di uscita dei prossimi Capitoli del manga di Dragon Ball Super.

Dove leggere Dragon Ball Super in Italia

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 66 anche in Italia legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia per Edizioni Star Comics.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.