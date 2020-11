Perché guardare semplicemente i tuoi programmi preferiti quando puoi mangiarli? I caffè a tema non sono una novità, a maggior ragione in Giappone, in cui molte serie popolari ottengono i propri ristoranti a tema, siano essi installazioni permanenti o sovrapposizioni temporanee su ristoranti esistenti.

Quindi era solo una questione di tempo prima che anche il manga e anime di grande Jujutsu Kaisen ottenesse un locale a tema, e i fan potrebbero essere ugualmente deliziati e disgustati, in particolare, dalla dedizione di questo particolare pop-up cafe giapponese.

Invece di limitarsi ad affibbiare nomi tematici a piatti già esistenti, i creatori del menu del bar hanno fatto di tutto per offrire alcune opzioni di menu a tema davvero interessanti per immergersi nel mondo di Jujutsu Kaisen.

Se stai cercando piatti salati, puoi mettere le mani su un panino a tema Kento Nanami:

Puoi anche gustarti un delizioso hamburger a tema Panda che viene servito all’interno di un panino bianco:

C’è anche un piatto in bianco e nero visivamente sorprendente aromatizzato allo zenzero e ispirato a uno dei personaggi preferiti dai fan, Megumi Fushiguro. Se volete qualcosa di dolce, ci sono due crostate a tema ispirate a Satoru Gojo; la prima contiene la pasta di fagioli di Zunda (una delle preferite nella città di Sendai), mentre l’altra è ispirata alle battaglie di Gojo con Jogo e presenta un Mont Blanc come fulcro:

C’è anche una bevanda al sesamo nero con tanto di zucchero filato a forma di Panda:

Oppure, se non sei così avventuroso, puoi prendere un latte servito con un biscotto a forma di dito:

Tuttavia, un elemento si distingue: per ¥ 399 (tasse escluse) puoi ricevere una delle dita di Sakuna al tuo tavolo, dove puoi divorarla, proprio come Yūji Itadori! Come potete vedere nella foto qui sotto, il team dietro il caffè ha lavorato duramente per creare qualcosa che assomigli davvero al dito visto nell’anime, dal colore rosso scuro all’unghia nera affilata:

E voi sareste curiosi di assaggiare qualcuna di queste specialità ispirate al mondo di Jujutsu Kaisen? Scrivetecelo nei commenti!

