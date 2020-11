The Rising of The Shield Hero – RERISE è il titolo del nuovo RPG per dispositivi iOS e Android che Kadokawa ha annunciato attraverso l’apertura dei canali web ufficiali dedicati.

Di seguito la prima immagine promozionale, in attesa di nuove informazioni e del primo video promozionale che il sito web del gioco dà come in arrivo.

Ricordiamo che a Settembre 2019 è stato pubblicato il gioco Relive The Animation per PC via Steam.

A proposito di The Rising of The Shield Hero

The Rising of The Shield Hero (Tate no Yusha no Nariagari in originale) nasce nel 2012 come serie di light novel scritta da Yusagi Aneko e pubblicata attraverso il sito web Shosetsuka ni Naro.

Nel 2013 Media Factory inizia a pubblicare la versione espansa dei romanzi, impreziositi dalle illustrazioni di Minami Sera; la serie conta 22 volumi finora.

Ha ispirato il manga di Aya Kyu, in corso dal 2014, che J-POP pubblica in Italia, e una serie animata in 25 episodi trasmessa tra Gennaio e Giugno 2019 e disponibile su Crunchyroll:

Iwatani Naofumi, un comune otaku, trova un libro nella biblioteca che lo trasporta in un altro mondo, Gli viene affidato il compito di unirsi a spada, lancia e arco come uno dei Four Cardinal Heroes per combattere le Catastrofi come Eroe dello Scudo. Emozionato dall’idea di una grande avventura, Naofumi si aggiunge al gruppo. Comunque, pochi giorni dopo, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la dignità e il rispetto. Incapace di fidarsi più di nessuno, assume una schiava chiamata Raphtalia e si cimenta nel fronteggiare le Ondate e il mondo.

Ma troverà davvero un modo per ribaltare questa situazione disperata? Si alza il sipario su un’avventura fantasy sull’ascesa di un uomo che ha perso tutto.

Aspettando The Rising of The Shield Hero 2

Crunchyroll ha annunciato la produzione delle stagioni 2 e 3; la stagione 2 arriverà nel corso del 2021.

Masato Jinbo (Chaos;Child, Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei Herz!) dirige The Rising of The Shield Hero – Stagione 2 presso Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0) e DR MOVIE.

Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) torna a occuparsi della supervisione delle sceneggiature, così come Masahiro Suwa e Kevin Penkin tornano a curare rispettivamente il character design e la colonna sonora.

Collezioniamo il manga