Le uscite Marvel, Panini e Disney del 26 novembre

Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 26 novembre

Le uscite Marvel 26 novembre

SPIDER-MAN 2099 VOL. 3: CADE IL MARTELLO

Autori: Peter David, Rick Leonardi, Ron Lim, Pat Mills, AA.VV.

26 Novembre • 17×26, C.,

304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #15/22, Ravage 2099 (1992) #15, Punisher 2099 (1993) #13, X-Men 2099 (1993) #5, Doom 2099 (1993) #14

• Il primo, folle crossover del 2099 finalmente raccolto in volume!

• Spider-Man, Ravage, X-Men e Destino contro i seguaci di Thor!

• Una sequenza di storie del Tessiragnatele del 2099 mai pubblicate da Panini!

• Scoprite o riscoprite gli eroi futuribili Marvel del… 1993!

MIRACLEMAN VOL. 2: LA SINDROME DEL RE ROSSO

Autori: Lo Scrittore Originale, Alan Davis, John Ridgway, Rick Veitch, AA.VV.

26 Novembre • 17×26, C.,

144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Warrior (1982) #12/21, Miracleman (1985) #7-10

• Il drammatico segreto delle origini di Miracleman!

• Quando Michael Moran pronuncia la parola “kimota”, si trasforma nel più potente degli eroi…

• …peccato che tutto ciò che sa di se stesso sia falso!

• Il secondo volume dell’opera che ha cambiato per sempre il fumetto supereroistico!

CONAN IL BARBARO OMNIBUS: L’ERA MARVEL 4

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Sal Buscema

26 Novembre • 18,3×27,7 C.,

848 pp., col. • Euro 79,00

Contiene: Conan the Barbarian #84/115, Conan the Barbarian Annual #4/5 e What If? #13

• Continua la spettacolare proposta cronologica delle storie di Conan il Barbaro pubblicate negli anni 70!

• La morte di Bêlit, l’arrivo del Cimmero nell’Universo Marvel e altre avventure mai proposte prima da Panini!

• Le ultime storie scritte da Roy Thomas prima di salutare il personaggio… per un ventennio!

• Una ricca sezione di extra con saggi, disegni inediti e imperdibili chicche!

SPIDER-MAN: LEGAMI DI FAMIGLIA

Autori: Marc Guggenheim, Joe Kelly, Paolo Rivera, Chris Bachalo, AA.VV.

26 Novembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #573/577, Amazing Spider-Man Annual (2008) #1, Amazing Spider-Man: EXTRA! (2008) #1

• Quinto volume per la spettacolare nuova edizione del ciclo Un nuovo giorno!

• L’origine di Testa di Martello e il suo rematch con Spider-Man!

• Il momento più tragico di Flash Thompson! Il segreto di Jackpot! Punisher contro l’Arrampicamuri!

• Inoltre, sbarca nei fumetti Marvel… Stephen Colbert?!

Le uscite Panini Comics del 26 novembre

I Cavalieri di Heliopolis – la grande opera

Autori: Alejandro Jodorowsky, Jeremy

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 21X28 28,00 €

Contiene: Nigredo, l’Œuvre au noir, Albedo, l’Œuvre au blanc, Rubedo, l’Œuvre au rouge, Citrinitas, l’Œuvre au jaune

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Fine del XVIII Secolo. In un monastero nel nord della Spagna è nascosto il tempio sacro dei Cavalieri di Heliopolis: un’assemblea di alchimisti immortali e tagliati fuori dal mondo. Mentre il discepolo Diciassette si prepara a completare la sua formazione e a unirsi ufficialmente all’ordine, il suo maestro Fulcanelli rivela agli altri cavalieri il terribile segreto delle sue origini. Diciassette è in realtà il figlio nascosto di Luigi XVI e Maria Antonietta! Erede di questo destino, il giovane dovrà scegliere se reclamare il trono o rimanere nell’ombra, fedele agli antichi precetti dell’Alchimia. Dalla fervida fantasia di Alejandro Jodorowsky, l’epopea della Grande Opera alchemica, nelle sue quattro declinazioni cromatiche!

La spada selvaggia di Conan 25

Autori: Chuck Dixon, Gary Kwapisz, Tom Grindberg

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 20.5X27.5 28,00 €

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #144/149

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

I picchi e gli abissi della carriera di Conan il Cimmero! Da generale vittorioso delle legioni di Nemedia a schiavo gladiatore e fuggitivo nelle paludi Kushite. Il Barbaro non si tira indietro davanti a nulla, che sia un idolo alieno o un culto dimenticato di un dio maledetto!

Thorgal deluxe Vol. 2

Autori: Jean Van Hamme, Grzegorz Rosinski

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 21X28

Contiene: Thorgal 7/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Continua l’edizione definitiva del capolavoro del fumetto fantasy europeo! Le prime indimenticabili avventure del vichingo dai capelli corvini… e il debutto di Kriss di Valnor! Van Hamme e Rosinski cominciano a svelare le origini del Figlio delle stelle! La raccolta definitiva del classico della BD ricca di extra e dietro le quinte!

Arcadia 1 Mad world

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26 17,00 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Il sogno di Re Taranis si è realizzato: l’isola di Manhattan non esiste più, e al suo posto si erge, invisibile agli occhi umani, un regno splendente di storie e magia: Arcadia! Colpo di scena! Nomen Omen cambia pelle: la saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni si trasforma in un fantasy urban che rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio. I cinque regni sono stravolti da una sanguinosa guerra contro l’esercito della Mano Verde. Le antiche alleanze si spezzano, l’ombra del tradimento striscia nei luoghi di potere e tutte le forze in gioco sono pronte al sacrificio.

Sentient

Autori: Gabriel Hernández Walta, Jeff Lemire

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 18.3X27.7 23,00 €

Contiene: Sentient #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Lo spazio è un luogo pericoloso, e l’equipaggio della U.S.S. Montgomery l’ha scoperto nella maniera più tragica, quando un attacco di separatisti ha ucciso tutti gli adulti a bordo. Da allora è VALARIE, l’intelligenza artificiale della nave colonia, a prendersi cura dei bambini sopravvissuti… ma potrà diventare qualcosa di più di quello per cui è stata programmata e salvarli tutti? Il fumetto di fantascienza al suo meglio, grazie a Jeff Lemire (Essex County) e Gabriel Walta (Vision)! Nominato al premio Eisner come miglior miniserie!

The Goon Deluxe 3 Un mucchio di roba

Autori: Eric Powell

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 17X26 38,00 €

Contiene: The Goon #19/31

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Paura e disperazione sono il pane quotidiano nella Città senza Nome! Un’antica maledizione sta attirando le creature più potenti e malvagi in città, e l’unica speranza è… Goon! Continua la ristampa in formato deluxe, colma di materiali extra, della pluripremiata serie di Eric Powell!

Lazarus: x+66

Autori: Greg Rucka, Steve Lieber, Alitha Martinez, Eric Trautmann, AA.VV.

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26 21,00 €

Contiene: Lazarus: X+66 (2017) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Sei storie ambientate nell’universo narrativo di Lazarus, l’acclamata serie fantascientifica creata da Greg Rucka e Michael Lark! Dall’Africa a San Francisco, il mondo sta pagando le conseguenze della guerra tra le Famiglie, e mentre Casey Solomon scopre quanto sia difficile attirare l’attenzione di una di esse, Joaquim Morray torna a casa e Sére Cooper deve scegliere tra la verità e la propria vita. Inoltre: le origini del Drago, il Lazarus dei Vassalovka!

Neonomicon

Autori: Jacen Burrows, Anthony Johnston, Alan Moore

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26 18,00 €

Contiene: Neonomicon, The Courtyard

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

La nuova edizione, illustrata da Jacen Burrows, di un magistrale omaggio al genio di H.P. Lovecraft. Quindici delitti con modus operandi identici per un’indagine in bilico su un abisso di raccapricciante follia. Da Alan Moore, autore di Watchmen, V for Vendetta e From Hell, e Jacen Burrows, un’altra intensa e disturbante opera!

Darth Vader 64

Autori: Marco Failla, Robbie Thompson, Si Spurrier, Roberto Di Salvo, AA.VV.

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26 5,00 €

Contiene: Target Vader (2019) #5, Doctor Aphra (2017) #38

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Valance è stato catturato da Darth Vader! L’Oscuro Signore dei Sith si sta muovendo per distruggere la Mano Nascosta, un misterioso sindacato che ha dei legami con la Ribellione. Intanto, la dottoressa Aphra è diventata la principale archeologa dell’Impero! Ma basterà a salvare suo padre?

Sara

Autori: Steve Epting, Garth Ennis

Data di uscita: 26 nov 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 18.3X27.7 21,00 €

Contiene: Sara #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Dal team creativo d’eccezione composto da Garth Ennis (The Boys) e Steve Epting (Avengers) arriva un racconto di guerra ispirato a una storia vera e dura come la steppa! Nell’inverno del 1942, la cecchina sovietica Sara e le sue compagne combattono contro gli invasori nazisti. Con lo scontro che si fa disperato, riusciranno a sopravvivere? “Combatti duramente. Spara con precisione. Non farti prendere viva!”

Le uscite Disney dal 26 novembre al 2 dicembre

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 8

Autori: AA.VV.

29 NOVEMBRE • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

• Nell’ottavo albo de Il manuale delle Giovani Marmotte, un’avventura sotto l’albero come

Le Giovani Marmotte e il Natale in pericolo, sceneggiatura di Bruon Sarda e disegni di Roberto Vian.

• Ancora una chicca scritta da Carl Barks come Le GM e la battaglia in bottiglia, ancora una volta per i disegni dell’Uomo dei Paperi olandese, Daan Jippes.

• Le Giovani Marmotte e le medaglie del Gran Mogol, un superclassico italiano per i testi di Guido Martina e i disegni di Giovan Battista Carpi.

• Inoltre, tante storie inedite in Italia!

PAPERINO 486

Autori: AA.VV.

30 NOVEMBRE • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

• Paperino protagonista assoluto, nel volume mensile a lui dedicato, che raccoglie il meglio delle avventure che lo riguardano.

• Del Maestro Romano Scarpa, questo mese c’è Zio Paperone e il grande “party”, edita per la prima volta nel 1965.

• Apre il volume una storia inedita di produzione italiana.

TOPOLINO 3393

02 DICEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO VESTITO DA BABBO NATALE

2 DICEMBRE 2020

14×18,5, B., 160 pp., col.,

Euro 8,90

