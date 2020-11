Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 26 novembre, direttamente dal sito Panini.

WONDER WOMAN 6

Autori: Steve Orlando, V Ken Marion

26 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman Annual (2017) #3

• Le ripercussioni di Evento Leviathan scuotono il mondo di Diana!

• Anni fa, Wonder Woman salvò la piccola Maria, cambiando per sempre la sua vita…

• …e ora quella bambina è ormai cresciuta ed è diventata un’agente dell’A.R.G.U.S.!

• Ma con l’organizzazione decimata da Leviathan, per l’allieva è tempo di ribellarsi alla propria maestra…

HARLEEN

Autori: Stjepan Šejic

26 Novembre • 21,6×27,7, C., 200 pp., col., con sovraccoperta, Euro 26,00

Contiene: Harleen #1/3

• Harley Quinn come non l’avete mai vista, in un’avventura che riunisce tanti volti noti di Gotham City!

• La lettura perfetta per i fan dei film Suicide Squad e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn!

• Una storia spumeggiante che reinventa le origini di un personaggio amatissimo!

• E se il Cavaliere Oscuro ostacolasse l’amore tra Harleen Quinzel e Joker?

Batgirl 1

Autori: Gardner Fox, Carmine Infantino, Gil Kane, Mike Friedrich, AA.VV.

Pagine: 320

Formato: 17X26 28,00 €

Contiene: Batman #197, Detective Comics #359, #363, #369, #371, #384/385, #388/389, #392/393, #396/397, #400/401, #404/421

• Una nuova eroina entra in azione, e il suo nome è… Batgirl!

• Inizia la raccolta in volume delle storie che hanno reso Barbara Gordon uno dei personaggi più amati degli anni ‘70.

• Contiene le origini della Ragazza Pipistrello e tutte le sue prime avventure al fianco di Batman e Robin!

• Un recupero eccezionale firmato da autori del calibro di Gardner Fox, Carmine Infantino e Gil Kane!

Starman 1

Autori: Stuart Immonen, Teddy Kristensen, James Robinson, Tony Harris, AA.VV.

Pagine: 448

Formato: 18.3X27.7 45,00 €

Contiene: Starman (1994) #0/16

• Opal City, città di meraviglie e misteri: quando il secondo Starman viene ucciso, tocca a Jack Knight prendere il suo manto… se riuscirà a sopravvivere!

• La prima parte della saga che ha reso James Robinson uno dei più acclamati sceneggiatori del fumetto americano!

• Una rivisitazione unica dei cliché supereroistici, in un capolavoro di scrittura!

• Disegni di Tony Harris, con la partecipazione straordinaria di star come Teddy Kristiansen, Tommy Lee Edwards, Stuart Immonen e altri!

Lanterna Verde 1

Autori: John Broome, Carmine Infantino, Gil Kane, Ross Andru, AA.VV.

Pagine: 320

Formato: 17X26 28,00 €

Contiene: Showcase (1956) #22/24, Green Lantern (1960) #1/9

• Hal Jordan indossa l’anello delle Lanterne Verdi!

• L’entrata in scena di un personaggio amatissimo, che muove i suoi primi passi nei meravigliosi anni Sessanta!

• La Lanterna più famosa di sempre dovrà combattere contro alieni, mostri giganti e altre incredibili minacce!

• Senza contare i tentativi della sua dolce metà, Carol Ferris, di scoprirne l’identità segreta!

SHADE, LA RAGAZZA CANGIANTE

Autori: Cecil Castellucci, Marley Zarcone

Novembre • 17×26, C., 336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Shade, the Changing Girl (2016) #1/12

• In un unico volume, l’intera serie di Shade targata DC Young Animal!

• Loma Shade è un’aliena proveniente dal pianeta Meta, e ha due cose ben chiare in testa: è annoiata e il suo mito è Rac Shade.

• Giunta sulla Terra, prenderà possesso del corpo della giovane e non propriamente popolare Megan Boyer…

• Risultato: rabbia adolescenziale, disegni psichedelici e… l’inferno quotidiano della scuola!

