Nuovo speciale spot tv per la PS5: Adult Swim e Sony hanno infatti collaborato per la realizzazione di un video promozionale per la nuova console, con la partecipazione speciale di…Rick e Morty!

Nella pubblicità, vediamo Morty evidenziare tutte le qualità della PS5, mentre dietro di lui Rick è intento a contare delle banconote. Come di consueto, il duo è molto aperto sul compenso ricevuto per lo spot tv!

Non è la prima volta infatti che vediamo Rick e Morty coinvolti in una campagna pubblicitaria: è successo ad esempio per le Pringles e per il nuovo videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding.

PS5: la console, i nuovi giochi e le nuove funzionalità

Nel nuovo trailer pubblicato per la console, abbiamo visto come diversi titoli siano previsti per la prima metà del 2021. I titoli in questione sarebbero diversi, tra cui Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal. Horizon Forbbiden West parrebbe invece previsto per la fine del 2021. Parrebbe che anche God of War Ragnarok sia previsto per il prossimo anno.

Tra le nuove funzionalità troviamo anche delle opzioni della privacy potenziate e molto più variegate. Potremo controllare ogni cosa che condivideremo con il mondo, ma anche con la nostra lista amici, in modo da essere sempre al sicuro (o per lo meno sentirci tali). Anche la galleria dei media è diversa ora, mostrando ad esempio nei bordi il gioco e il trofeo ottenuto già all’interno dell’immagine.

Su PS5 è ora possibile personalizzare ciò che vedremo nel control center (l’hud che vedremo quando terremo pigiato il tasto HOME) potendo scegliere tutte le opzioni che ci sono più utili e creare un’esperienza del tutto personalizzata quando navighiamo nella nostra console.

La libreria dei giochi è stata a sua volta migliorata, con più opzioni per personalizzarla e filtrarla. Anche l’UI in generale è stata resa più fresca e leggera nella navigazione. Poter dividere i giochi per librerie PS3, PS4 e PS5 sarà molto comodo. Infine PS5 possiede molte più opzioni di accessibilità rispetto alla console precedente con controlli vocali potenziati e altre caratteristiche che faranno la gioia dei più smanettoni.

Recentemente, sono stati segnalati però dei problemi con la retrocompatibilità. Dopo un’attenta analisi, sembrerebbe infatti che la PS5, nella funzionalità, risulti inferiore rispetto alla concorrente Xbox Series X / S.

Non è possibile infatti, almeno al momento, trasferire i dati di giochi salvati su PS4 sulla PS5, e molti più giochi di quanti ne abbia annunciati Sony non funzionano col nuovo hardware.

Come se non bastasse, molti giocatori hanno segnalato diversi blocchi con giochi come Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure e Marvel ‘Spider-Man: Miles Morales, così come dei problemi con la modalità riposo della console durante la riproduzione del gioco.

Sul forum Reset Era inoltre, è trapelata una voce secondo cui un dipendente GameStop avrebbe messo in guardia alcuni giocatori sull’usare la funzionalità, anche se non è chiaro se per sua iniziativa (viste magari le segnalazioni) o a seguito di comunicazioni Sony.

PS5 è attesa per il 19 novembre in Europa, una settimana dopo il lancio ufficiale di Xbox Series X, sua diretta concorrente di Microsoft, mentre giungerà il 12 novembre nel continente americano, in Giappone e in Nuova Zelanda. La console costerà 499 dollari e 399 per la versione priva di lettore.

Ricordiamo che la console non sarà presente nei negozi fisici, ma soltanto ritirabile da coloro che l’hanno già preordinata previa appuntamento

Acquista Spider-Man: Miles Morales – Standard PS5