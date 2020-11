Disney ha svelato che David Leitch non tornerà nel ruolo di regista per il prossimo film di Deadpool, ma Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin prenderanno il suo posto in accordo con Ryan Reynolds.

Una nuova era per gli X-Men

Dopo l’acquisizione di FOX e il franchise degli X-Men, Disney aveva annunciato di voler integrare Deadpool nell’universo cinematografico Marvel, in totale contrasto con le politiche family-friendly adottate fino a quel momento dall’azienda, almeno per quanto riguarda i film dei supereroi.

Wade Wilson infatti non si classifica tra i personaggi più appropriati per un pubblico di bambini, per questo molti fan si sono chiesti se la sua natura, prettamente per adulti, sarebbe dovuta cambiare per adattarsi all’universo degli Avengers magari tramite un reboot, fin quando Deadline non ha confermato il secondo sequel per il franchise del mercenario.

Il terzo film di Deadpool

Se non abbiamo ancora ricevuto ulteriori informazioni riguardo la trama del film, in accordo con quanto scritto da Deadline, sappiamo invece che Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni dell’eroe anticonformista, il Mercenario-Chiacchierone, Deadpool. La regia, dopo essere passata dalle mani di Tim Miller a quelle di David Leitch, verrà consegnata questa volta a Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, già conosciute per The Great North, la serie di FOX che andrà in onda dal 2021.

Justin Kroll, colui che ha riportato la notizia per Deadline, ha poi chiarito su Twitter alcuni dettagli riguardo il franchise, confermando che il terzo episodio sarà ancora una volta R-rated, ovvero non adatto ad un pubblico minore di 17 anni.

Deadpool e il franchise fino ad ora

Il primo film di Deadpool, diretto dal prima citato Tim Miller, fece il proprio debutto nelle sale cinematografiche durante il 2016. Tratto dall’omonimo fumetto di Marvel Comics, il lungometraggio si classificava come ottava pellicola di film sugli X-Men, mentre il secondo episodio della saga fu trasmesso nei teatri durante il 2018.

