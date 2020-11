HBO ha approvato l’adattamento televisivo di The Last Of Us, la celebre duologia videoludica sviluppata da Naughty Dog.

HBO approva The Last of Us

HBO ha finalmente dato l’ok a Neil Druckmann, sceneggiatore e regista creativo del videogioco, per la serie di The Last Of Us.

L’adattamento televisivo dei titoli sviluppati da Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment sarebbe il primo prodotto di natura cinematografica per PlayStation Productions’, che è anche produttrice esecutiva assieme a Carolyn Strauss, Evan Wells e Craig Mazin, il creatore del drama storico di HBO e Sky Atlantic Chernobyl.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming ha riferito così in merito ai due sceneggiatori:

“Craig e Neil sono visionari di un altro pianeta”

Continuando poi:

“Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie si sintonizzerà sicuramente sia con i fan accaniti dei videogiochi di The Last of Us sia con i nuovi arrivati di questa saga che definisce il genere. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente”

The Last of Us segnerebbe il primo progetto di Mazin dopo la miniserie Chernobyl, trasmessa da HBO e Sky Atlantic nel 2019, che racconta nel dettaglio gli avvenimenti del disastro nucleare del ’86. La miniserie è anche stata premiata ai Golden Globe con 2 riconoscimenti e ha vinto 10 Emmy Awards.

Sony nel mondo dei film e show TV

“Siamo entusiasti di lavorare con HBO e questo fantastico team creativo per dare vita alla serie The Last of Us“

Hanno poi dichiarato Jeff Frost, presidente di Sony Pictures Television Studios e Qizilbash, capo di PlayStation Productions, che inoltre in conclusione hanno descritto le loro ambizioni:

“La narrazione innovativa e l’ingegnosità di PlayStation sono un naturale complemento dell’attenzione creativa di SPT. La nostra collaborazione è un ottimo esempio della nostra filosofia One Sony al lavoro. Non vediamo l’ora di sviluppare in futuro l’IP di giochi ancora più iconici.”

