Superman & Lois - i Kent dovevano essere di colore?

Come sappiamo la nuova serie Superman & Lois cercherà di portare sul piccolo schermo una versione un po’ diversa dell’Uomo d’Acciaio. Per esempio Lois e Clark avranno non un figlio, come visto recentemente nei fumetti, bensì due.

Nelle ultime ore però sono emerse nuove indiscrezioni sulla serie – che ricordiamo debutterà il prossimo 23 febbraio su The CW – grazie alla ex-sceneggiatrice Nadria Tucker che accusato la produzione di non voler spingere per una maggiore diversità ed inclusività nella serie.

Nello specifico la Tucker, che aveva lavorato alla serie TV Krypton, ha sottolineato che in più di una occasione lei e altri sceneggiatori hanno spinto affinché i coniugi Kent ovvero i genitori adottivi di Superman fossero di altra etnia e non genericamente bianchi.

Questo perché appunto essendo adottivi avrebbero potuto rappresentare una grande opportunità per maggiore inclusività nella serie. Le richieste sono state più volte respinte e ignorate, la sceneggiatrice è stata poi licenziata per non meglio specificati motivi.

Al momento non sono stati ancora annunciati gli attori che interpreteranno Jonathan e Martha Kent.

Superman & Lois – cosa sappiamo della serie?

In Superman & Lois, Superman tornerà a Smallville, ma sarà un’esperienza diversa per lui e Lois crescere dei bambini dove la vita non è così frenetica come lo è a Metropolis. Ciò avverrà dopo un tragico evento.

Sebbene Jim Lee, Todd Helbing, Hoechlin e Tulloch durante il panel dedicato alla serie Superman & Lois per il DC FanDome non abbiano rivelato dettagli sull’evento in questione, lo showrunner Helbing afferma che volevano seguire una narrazione in cui Clark e Lois hanno lasciato Metropolis a seguito della tragedia; di conseguenza, la coppia “scopre che è più facile crescere i bambini” in una zona molto più tranquilla che nella grande città.

Inoltre, Helbing afferma che questa decisione narrativa è basata, in parte, sulla sua stessa vita, dato che è cresciuto in una piccola città che ha vissuto la crisi del 2008. Nel tentativo di creare una rappresentazione realistica di questi eventi, lui e il team hanno deciso di trasferire Clark e Lois a Smallville.

