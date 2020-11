Come già anticipatovi qualche giorno fa, in Dragon Ball Super Capitolo 66, disponibile da pochi minuti sull’app MANGAPLUS, è stato rivelata una nuova trasformazione.

Chi sarà stato a subire questa nuova evoluzione?

Prima di rivelarvelo vi ricordiamo che Dragon Ball Super è il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER su DRAGON BALL SUPER CAPITOLO 66!

Se seguite Dragon Ball Super sapete già che Goku sta affrontando un gigantesco Molo, unitosi alle radici della Terra.

In Dragon Ball Super 66, Goku sta provando a fare la stessa cosa cioè ad accrescere le sue dimensioni. Whis quindi avverte Goku che per battere Molo deve distruggere la gemma incastonata sulla sua fronte dove risiede tutta l’energia vitale finora assorbita. Goku prova un attacco con Ultra Istinto Perfetto ma anche con l’aiuto di Vegeta, la sua energia viene prosciugata da Molo che automaticamente fa perdere lo stato di Ultra Istinto Perfetto a Goku stesso.

Vegeta e Piccolo, insieme a tutti gli altri guerrieri Z sul pianeta, offrono il loro chi a Goku che riesce a trasformarsi solo in Super Saiyan Blu. La svolta avviene quando una inaspettata fonte di energia arriva da Oob, la reincarnazione di Oob Malvagio da Dragon Ball Z.

L’energia di Oob spinge Goku oltre ogni immaginazione: le sue dimensioni aumentano come come nella sua forma da Scimmione ma con l’aura tipica da Super Saiyan!

In questa forma Goku riesce a combattere alla pari con Molo fino a creare una proiezione di sé stesso che colpisce la gemma mandandola in frantumi e ad uccidere il villain!

Questa nuova sorprendere forma sembra essere superiore anche all’Ultra Istinto Perfetto tuttavia essendo stata possibile solo con l’aiuto di Oob è difficile che Goku riesca a riutilizzarla ma in Dragon Ball soprattutto in Dragon Ball Super mai dire mai!

Dragon Ball Super Capitolo 66 segna il climax della battaglia finale contro Molo, mentre la saga de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica si concluderà il 20 dicembre con il Capitolo 67.

Ancora, il 4 dicembre uscirà in Giappone e negozi online il Volume 14 eccovi la copertina:

Come sempre, le ultime uscite saranno disponibili simultaneamente anche in Italia legalmente e gratuitamente su app MANGAPLUS.

Se le avete perse, inoltre, qui potete recuperare le date di uscita dei prossimi Capitoli del manga di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super – il manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

