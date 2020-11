Tra le novità Star Comics di Gennaio 2021 si segnalano Sunset Light, il nuovo shojo di Maki Usami, e Creamy Mami – La Principessa Capricciosa, spin-off del celeberrimo L’Incantevole Creamy.

Tra le serie in corso proseguono Ultraman, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Card Captor Sakura Clear Card e My Hero Academia.

Di seguito le novità Star Comics di Gennaio 2021, qui gli annunci di Lucca 2020.

Le novità Star Comics di Gennaio 2021 – 7/1

One Piece Doors! 3

€ 6,90

Hitorijime My Hero 3

€ 6,50

Tokimeki Tonight – Ransie la strega 12

€ 5,90

Lamù – Urusei Yatsura 16

€ 9,95

Fairy Tail 100 Years Quest 6

€ 4,50

My Hero Academia 26

€ 4,30

Sunset Light 1

di Maki Usami

€ 5,50

UNA DOLCISSIMA E COMMOVENTE NUOVA STORIA D’AMORE!

Chinami si è da poco trasferita nel palazzo dove abita la donna che suo padre vorrebbe prendere come seconda moglie. Inizialmente contraria a questa nuova unione, la ragazza decide di conoscere la futura matrigna riservandosi però di esaminarla per bene prima di dare l’ok al padre. Le cose si complicano quando scopre che questa ha una figlia e di essere a sua volta oggetto di studio da parte di due cari amici della ragazza… Il primo volume di una storia d’amore e di crescita che vi farà commuovere e divertire al tempo stesso!

Le novità Star Comics di Gennaio 2021 – 13/1

Il Diario di Anne Frank

di Nadji, Ozanam

€ 13,90

Il giorno in cui compie 13 anni, Anne riceve in dono un diario, che decide di usare come diario segreto. Giovane ebrea tedesca che vive, in esilio, nei Paesi Bassi, la ragazza racconta la sua quotidianità, le sue emozioni da adolescente, la fuga, la paura… Pubblicato da suo padre Otto due anni dopo la fine della guerra, Il diario di Anne Frank è tradotto in più di 70 paesi. Un graphic novel emozionante e straziante, adattamento fedele del celebre diario di Anne Frank, firmato da due tra i più apprezzati autori della bande dessinée franco-belga.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition 7

€ 14,90

Jojonium 9

€ 15,90

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba 11

€ 4,50

Ex-Arm 14

€ 5,90

Jagan 10

€ 5,90

Savage Season 2

€ 5,50

Vigilante – My Hero Academia Illegals 9

€ 4,50

Tales of Wedding Rings 7

€ 5,90

P&Me – Policeman and Me 11

€ 4,50

Le novità Star Comics di Gennaio 2021 – 20/1

Urgenza Livello 3 Nuova Edizione

€ 14,90

Le Cronache di Eternal Warrior 2

€ 8,90

Ultraman 11

€ 5,90

To Your Eternity 11

€ 5,50

Card Captor Sakura Clear Card 7

€ 4,50

Uchu Kyodai 36

€ 4,90

Gate 14

€ 5,90

Children of the Wales 16

€ 5,90

Gintama 67

€ 4,90

Le novità Star Comics di Gennaio 2021 – 27/1

Ranma 1/2 Collection 4

€ 28

Dragon Quest Saga – L’Emblema di Roto II – Gli Eredi dell’Emblema

€ 5,90

I Dipinti Maledetti 8

€ 4,90

Missions of Love 18

€ 4,30

Yona la Principessa Scarlatta 21

€ 4,50

Creamy Mami La Principessa Capricciosa 1

di Emi Mitsuki, Studio Pierrot

€ 5,50

Con mini-poster interno Prima della comparsa di Creamy Mami, Megumi Ayase era la star indiscussa della Parthenon Productions. Il successo della rivale, però, mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il trono di idol numero uno. Ci riuscirà? Un classico dell’universo manga e anime…rivisto da un altro punto di vista! Non perdetevi il primo volume di questo divertentissimo spin-off di Creamy Mami!

Prenota Il diario di Anne Frank