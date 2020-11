Le uscite manga J-POP del 25 Novembre 2020 vedono il debutto della miniserie completa Search And Destroy — la rilettura del Dororo di Osamu Tezuka da parte di Atsushi Kaneko, del nuovo boy’s love di Ranmaru Zariya e la conclusione di Barbara di Moto Hagio.

A seguire tutte le uscite manga J-POP del 25 Novembre 2020, qui le novità dei prossimi mesi.

Le uscite manga J-POP del 25 Novembre 2020

Search And Destroy – Box Vol 1-3

Di Atsushi Kaneko e Osamu Tezuka

€ 22,50

Dopo la fine della guerra civile le “creature”, esseri robotici ritenuti senz’anima e odiati dagli umani, hanno perso il loro ruolo di soldati. Nonostante alcuni sforzi per l’integrazione ora vivono ai margini della società, spesso dedicandosi al crimine. In questo sottobosco malfamato irrompe una ragazza per metà macchina, spinta da una furia incontenibile per determinate creature…Accompagnata dal cinico ladruncolo Doro, Hyaku avrà la sua vendetta!

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 3

Di Kousuke Oono

€ 5,90

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

Sword Art Online – Progressive Box 2 (Vol. 5-7)

Di Reki Kawahara, Kiseki Himura

€ 17,70

Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa modello, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine!

Liquor & Cigarettes

Di Ranmaru Zariya

€ 6,90

I negozi di Teo e Camilo sono uno di fronte all’altro. Teo vende alcolici, Camilo tabacchi, e i due sono amici d’infanzia. Teo, però, sa bene che Camilo prova per lui qualcosa di più profondo dell’amicizia, e si accorge di essere sempre più sensibile alla presenza dell’altro…ma ciò che prova sarà proprio amore? Un giorno, Camilo gli propone di stare insieme per un periodo di prova e Teo accetta, seppure con esitazione. Da quel momento, con baci e dolci carezze, Camilo rivela per la prima volta all’amico un aspetto di sé molto virile. Come reagirà Teo?

Steins;Gate Zero 1

Di Taka Himeno

€ 6,00

Novembre 2010, linea di universo β. Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei. Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpianti, finché un giorno…davanti a lui compare un’altra ragazza. Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Il Bisturi e La Spada 4 (Di 6)

Di Osamu Tezuka

€ 15,00

Osamu Tezuka racconta la tumultuosa seconda metà del 1800 giapponese attraverso gli occhi di due uomini molto diversi: il fedele samurai Manjiro Ibuya, legato alle tradizioni, e il medico Ryoan Tezuka (antenato dell’autore), aperto alle innovazioni occidentali. La loro rivalità, che diventerà con il tempo amicizia, caratterizza una delle opere più significative del leggendario maestro.

Barbara 3 (Di 3)

Di Moto Hagio

€ 12,50

“Barbara”, un nome misterioso che sconvolge le vite di coloro che lo sentono. È un’isola magica, dove i bambini possono volare? O un segreto legato a un omicidio raccapricciante? La sua origine affonda nella tragedia di Aoba, trovata addormentata tra i cadaveri dei suoi genitori, i resti dei cuori di entrambi nello stomaco. Mentre la bambina, incapace di risvegliarsi, sembra in grado di dare forma alle sue fantasie con esiti letali, intorno a lei tramano eccentrici scienziati, presenze enigmatiche e oniropiloti stregati dal suo potere.

Memesis 4 (Di 4)

Di Takuya Yagyu

€ 5,90

In un mondo oppresso dal terrificante Re dei Demoni, i guerrieri Ash e Kijira lottano valorosamente per portare la pace, anche se il vero motivo per cui impugnano le loro spade…è far tornare sui suoi passi un eroe dongiovanni. E farlo pentire di averli abbandonati!

