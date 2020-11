Monster Hunter il Film, un nuovo trailer tutto mostri e azione

L'uscita del film è prevista per Dicembre negli Stati Uniti e in Cina.

Monster Hunter il Film è la trasposizione cinematografica della serie di videogame Monster Hunter di Capcom che debutterà negli Stati Uniti e in Cina a Dicembre 2020.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer cinese, ricco di nuove scene d’azione che vedono i protagonisti Milla Jovovich e Tony Jaa impegnati ad affrontare le creature mostruose.

A proposito di Monster Hunter il Film

Paul W.S. Anderson (Resident Evil) scrive e dirige Monster Hunter, film prodotto da Screen Gems, Impact Pictures, Constantin Film, Tencent Pictures e Toho Pictures.

Il cast vede Milla Jovovich (Resident Evil) nel ruolo di Artemis, Tony Jaa (Ong-Bak) nel ruolo del Cacciatore, Ron Perlman (Hellboy, Pacific Rim) nella parte dell’Ammiraglio leader del gruppo del Cacciatore, T.I. Harris (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) nel ruolo del cecchino Link, Diego Boneta (Luis Miguel: La Serie, Pretty Little Liars) nella parte del Sergente Marshall, Hirona Yamazaki nel ruolo di Handler, Meagan Good e Josh Helman.

Stando alla Jovovich, Anderson starebbe già scrivendo il sequel del film.

Monster Hunter il Film, la sinossi ufficiale

Sony Pictures Italia descrive così la storia di Monster Hunter il film:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, MONSTER HUNTER.

