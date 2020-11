La miniserie Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme (Gilmore Girls: A Year in the Life) sarà trasmessa su La5 per la prima volta in chiaro e in prima serata durante le festività natalizie, come annunciato da uno spot del canale.

Al momento non conosciamo i giorni e gli orari di trasmissione, restate quindi in nostra compagnia.

La miniserie, sequel della amatissima serie tv del 2000-2007, ha debuttato il 25 Novembre 2016 in esclusiva su Netflix e si compone di 4 episodi di circa 90 minuti.

Scritta e diretta dagli autori originali Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, la miniserie vede il ritorno nel cast di Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson e Kelly Bishop.

Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme, la trama

Netflix Italia descrive così Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme:

Ambientato quasi dieci anni dopo la conclusione della serie originaria, questo revival segue Lorelai, Rory e Emily Gilmore attraverso quattro stagioni di cambiamento.

A seguire titoli e sinossi degli episodi:

Episodio 1 – Inverno

Dopo un successo professionale, Rory ritorna a Stars Hollow. Emily affronta la morte di Richard. Lorelai si tiene impegnata con la locanda mentre pensa al futuro.

Episodio 2 – Primavera

Mentre la sua storia d’amore a distanza continua, per Rory è sempre più difficile concentrarsi sulla proposta per il libro. Emily e Lorelai vanno in terapia insieme.

Episodio 3 – Estate

Rory interviene per evitare la chiusura del quotidiano di Stars Hollow. Lorelai si unisce al comitato consultivo per il musical di Taylor. Rory è preoccupata per Emily.

Episodio 4 – Autunno

In rotta con le persone più importanti della sua vita, Lorelai cerca sollievo nella natura. Rory esce per una notte brava con una sorprendente compagnia.

