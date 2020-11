La seconda parte della seconda stagione di Re:ZERO – Starting Life in Another World verrà trasmessa a partire da gennaio 2021, permettendo così ai Fan di continuare ad accompagnare nelle sue avventure Subaru.

Come di certo già saprete se siete appassionati di animazione e siete soliti seguire le vostre serie preferite in simulcast con il Giappone, già saprete che, diversamente da quanto avviene ad esempio qui da noi in Italia, in cui spesso si usa la medesima sigla sia in apertura che in chiusura senza mai cambiarla per tutto il corso della serie stessa, in Giappone la cosa funziona in maniera decisamente diversa.

Anime e manga costituiscono parte integrante della cultura nipponica, e le sigle di apertura e di chiusura degli anime non solo sono differenti fra di loro, ma vengono anche rinnovate piuttosto spesso.

Nel caso specifico, nella seconda parte della seconda stagione di re:Zero i fan della serie potranno ascoltare dei nuovi brani: il sito ufficiale dell’anime televisivo ha infatti annunciato di recente che la cantante Mayu Maeshima, ex cantante dei MYTH & ROID, canterà la opening mentre la nuova ending sarà affidata a Nonoc.

Mayu Maeshima facevaparte dei MYTH & ROID quando ha cantato “Styx Helix”, la sigla finale che venne scelta per la prima parte della stagione iniziale di Re:ZERO – Starting Life in Another World.

La stessa cosa è successa con “Paradisus-Paradoxum“, la sigla iniziale della seconda parte della prima stagione di Re:ZERO. Torna a cantare per questo franchise con il brano “Long shot“, che sarà presente come sigla della seconda stagione.

Anche Nonoc fa il suo ritorno nella seconda stagione con la ending “Believe in you“. L’artista ha già cantato “Memento“, la sigla di chiusura della seconda stagione, e ha partecipato con due brani anche alla colonna sonora dell’OVA Memory Snow.

La prima parte della seconda stagione di Re:ZERO -Starting Life in Another World si è conclusa a settembre, mentre la seconda parte è prevista per il gennaio del 2021!

Vi ricordo infine che tutti gli episodi di Re:ZERO -Starting Life in Another World possono essere guardati su Crunchyroll.

