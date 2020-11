Amazon Prime Video ha annunciato nuove pellicole per la serie “il film a casa tua” in arrivo a dicembre, per passare un mese all’insegna dell’intrattenimento per ogni tipo di spettatore.

Amazon Prime Video – “il film a casa tua” 4/12

The Gentlemen – Amazon Exclusive v.o. sub. it.e doppiata

Dall’autore e regista Guy Ritchie arriva The Gentlemen, una sofisticata commedia action con un cast di primo livello. Il film segue le vicende dell’emigrato americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che si è costruito un impero della marijuana a Londra. Quando si diffonde l’indiscrezione che possa volere abbandonare il mercato per sempre, si attivano una serie di piani, complotti e ricatti nel tentativo di riuscire a sottrargli il dominio. Nel cast anche Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant.

Amazon Prime Video – “il film a casa tua” 10/12

Il giardino segreto – Amazon Exclusive v.o. sub. it.e doppiata

Il giardino segreto, interpretato dal premio Oscar Colin Firth e da Julie Walters, è l’adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, uno dei più famosi e amati classici della letteratura di tutti i tempi, che solo in Italia ha venduto milioni di copie. Generazioni di bambini si sono affezionati alla piccola Mary che, costretta a trasferirsi nella misteriosa casa dello zio in seguito alla morte dei suoi genitori, scopre l’esistenza di uno splendido giardino abbandonato in cui sono celati i segreti della sua famiglia. Un film per tutta la famiglia, dai produttori di Harry Potter e Paddington, un viaggio in una dimensione fantastica nei misteri di un luogo magico, che cambierà per sempre il corso della vita dei protagonisti.

Amazon Prime Video – “il film a casa tua” 14/12

Antebellum – Amazon Exclusive v.o. sub. it. e doppiata

L’autrice di successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si trova incastrata in una realtà spaventosa che la obbliga a confrontarsi con il suo passato, presente e futuro e in cui “prima” è già tardi. I filmmaker visionari Gerard Bush e Christopher Renz (Bush + Renz), noti per il loro lavoro pionieristico nella pubblicità impegnato nella lotta per la giustizia sociale, scrivono, producono e dirigono il loro primo film, il nuovo terrificante thriller Antebellum, in team con QC Entertainment, già produttore dei film Premi Oscar Get Out e BalcKkKlansman, Zev Foreman e Lezlie Wills.

Amazon Prime Video – “il film a casa tua” 17/12

Weekend – Amazon Exclusive v.o. sub. it. e doppiata

Federico, Giulio, Michele e Roberto: quattro amici di gioventù si rincontrano all’apertura di una mostra di pittura. L’artista è la madre di Alessandro, un loro amico morto sette anni prima in circostanze poco chiare. Il giorno della sua scomparsa i quattro erano con lui e da quel momento non si sono più rivisti. La sera stessa della mostra vengono condotti forzatamente in un luogo a loro familiare: la casa di montagna dove, in quella tragica estate, passarono quel mai dimenticato weekend che terminò nel peggiore dei modi. Si ritrovano così abbandonati, lontani da tutto e isolati a causa di una tempesta di neve. Proprio in quel luogo, dove il loro amico perse la vita, qualcuno di cui non conoscono l’identità gli comunica che tra loro c’è il responsabile della sua morte. L’unica via di uscita è scoprire l’assassino, facendolo finalmente confessare. Chi tra loro può aver commesso il terribile atto? Presente e passato, estate e inverno, si intrecciano portando alla luce risvolti sorprendenti, ed una verità molto più complessa di quella immaginata.

Amazon Prime Video – altri film in arrivo

Sound of Metal – Amazon Original 4 dicembre

– Amazon Original 4 dicembre L’appuntamento natalizio di papà – Amazon Exclusive 4 dicembre

– Amazon Exclusive 4 dicembre I’m Your Woman – Amazon Original 11 dicembre

Amazon Original 11 dicembre Sylvie’s Love – Amazon Original 25 dicembre

– Amazon Original 25 dicembre One Night in Miami – Amazon Original 15 gennaio

