Durante il 62° Japan Record Awards ha annunciato lo scorso venerdì che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge ha vinto uno degli Special Achievement Awardsn che vengono assegnati a persone o opere che hanno attirato su di sé una attenzione diffusa da parte del pubblico o che sono riusciti nella ardua impresa di catturare lo spirito del tempo. Gli altri vincitori dello Special Achievement Award quest’anno sono Uru, NiziU, Seiko Matsuda e Kenshi Yonezu.

Inoltre, la canzone “Homura” di LiSA, la sigla del film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, è stata nominata come canzone dell’anno.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 30 dicembre e andrà in onda in Giappone su TBS.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train è stato proiettato in 38 sale cinematografiche IMAX in Giappone il 16 ottobre. Il film ha venduto un totale di 17.505.285 biglietti per un guadagno cumulativo di 23.349.291.050 yen (circa 189 milioni di euro) soltanto fino alla scorsa domenica, il 15 novembre, dopo soli 31 giorni nelle sale in Giappone. Un risultato davvero molto importante per la pellicola cinematografica basata su Demon Slayer, a maggior ragione se teniamo presente il difficilissimo periodo che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19.

Il singolo “Homura” di LiSA è stato pubblicato il 14 ottobre ed è riuscito a vendere 68.000 copie solo nella prima settimana. È la prima artista a classificarsi al primo posto per tre settimane consecutive in 12 anni e 10 mesi, da quando la band SMAP ha raggiunto l’impresa con il suo singolo “Dangan Fighter” nel gennaio 2008. Il singolo ha venduto un totale di circa 141.000 copie quando è stato disponibile per l’acquisto da parte di fan e appassionati, il 14 ottobre scorso.

