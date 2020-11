The CW ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Batwoman 2, stagione che segnerà l’esordio di Javicia Leslie come Batwoman. Come vediamo, il teaser mostra Ryan indossare il costume.

Queste le precedenti parole dell’attrice sul suo coinvolgimento in Batwoman 2 e sul suo personaggio, che andrà a sostituire Kate Kane nei panni dell’eroina:

Non ci sono molti attori che hanno l’opportunità di recitare in un mondo così longevo, che si può sviluppare anche per un decennio.Questo è un ottimo inizio per quello che sono sicura sarà un viaggio molto lungo. Batwoman si distingue dagli altri perché non ha un superpotere.Tutto ciò che usa è la sua abilità, la sua forza fisica e l’intelligenza di Luke Fox.Quindi, non vedo l’ora di interpretare questo ruolo dal punto di vista di Ryan, il punto di vista di questa ragazza di strada. Da una persona che ha visto crescere questi supereroi.Perché è stato anche molto importante per Ryan vedere Batwoman come una donna omosessuale, avere il suo modello di supereroe a cui guardare con ammirazione. Sarà uno shock culturale per lei, ma penso anche che sia davvero bello.

Batwoman 2, la serie

L’arrivo di un nuovo personaggio nei panni di Batwoman creerà ovviamente nuove dinamiche nella serie. A parlarne, gli attori che interpretano i personaggi principali durante lo scorso DC FanDome.

Così Nicole Kang, che interpreta Mary Hamilton nella serie.

Sono particolarmente entusiasta di vedere come si svilupperà questa nuova relazione, con Mary alle prese con questa misteriosa scomparsa.Mary è sempre stata una persona, credo, costantemente alla ricerca di una famiglia, di una comunità a cui appartenere, di qualcuno che la noti.Il che è, penso, è il motivo principale per cui esiste la clinica, ci sono solo ragioni personali dietro questa sua occupazione. E penso che Mary e Ryan abbiano questa ricerca in comune, sarà questo desiderio che le farà avvicinare. Sono davvero entusiasta perché è sempre stata coinvolta in un triangolo con Alice e Kate Ora, senza Kate, sono davvero curiosa di vedere come si muove Mary, la relazione con Alison e come tutti si evolve. Perché ci sono molte cose che sono successe, Kate era una sorta di tampone tra loro e, ora, potrebbe succedere di tutto.

Anche Sophie Moore (Meagan Tandy) avrà una relazione particolare con Ryan, che la Tandy prova ad anticipare:

Sophie avrà molto da fare e molte responsabilità. Avrà molte cose da elaborare, affrontare e capire, il che sembra molto simile a quanto succede nella mia vita in questo momento. Riguardo Batwoman, capirà davvero l’importanza per l’eroina di avere un’identità segreta e una vita riservata, e imparerà ad apprezzarlo.

Del rapporto con Luke Fox ha invece parlato l’attore Camrus Johnson:

Credo sarà una stagione molto interessante per Luke, perché in realtà non si fida molto. Ci è voluto così tanto tempo per fidarsi della cugina di Batman. Ora se n’è andata e c’è questa nuova persona sotto il cappuccio, ma ovviamente è sempre pronto ad aiutare qualcuno che tenga Gotham al sicuro. Questo è ciò che gli interessa di più, tenere Gotham al sicuro.Ma a fine giornata, Ryan…Era già così difficile fidarsi di qualcuno che aveva un’esperienza nell’esercito, soldi e mezzi, dare improvvisamente questo prezioso costume a questa nuova persona sarà davvero difficile per lui. Penso che sarà pronto a lavorare con lei, che ci sarà sempre, specialmente dopo ciò che ha affrontato Batwoman nella scorsa stagione. Kate Kane è stata per lui la porta verso un mondo, non avrebbe mai incontrato Mary o Sophie o Alice senza Kate Kane.Quindi ora che lei non c’è più, deve occuparsi delle nuove relazioni tra tutti e Ryan, mentre lui stesso cerca di capire come comportarsi con questa nuova persona.

In Batwoman 2 sarà presente anche Victor Zsasz, interpretato da Alex Morf. Batwoman 2 arriverà su The CW il 17 gennaio.

