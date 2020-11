Yamato Video e Yamato Shop hanno annunciato la nuova edizione DVD de Il fiuto di Sherlock Holmes, la serie animata anche nota come Meitantei Holmes in Giappone e Sherlock Hound nei paesi di lingua Inglese.

La nuova edizione sarà disponibile a Dicembre 2020 esclusivamente attraverso il punto vendita della casa editrice; non ci resta quindi che attendere l’apertura dei pre-order.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Yamato Video ha annunciato le nuove edizioni di Georgie e di Guerre fra Galassie.

Basato sui personaggi dei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, Il Fiuto di Sherlock Holmes è una coproduzione tra la RAI e la Tokyo Movie Shinsha (TMS) trasmessa in Italia e in Giappone dalla fine del 1984.

La serie è ideata da Marco & Gi Pagot per la regia di Hayao Miyazaki, responsabile dei primi 6 episodi, e di Kyosuke Mikuriya, che ha curato i restanti 20.

Il compianto Yoshifumi Kondo (Anna dai Capelli Rossi, I Sussuri del mio Cuore) ha curato il character design e la direzione dell’animazione.

Tra gli animatori che hanno dato vita alla serie ricordiamo i talenti di Yoshiyuki Sadamoto (Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra), Nizo Yamamoto (La Tomba delle Lucciole, Perfect Blue), Satoru Utsunomiya (Akira), Takashi Watanabe (Nausicaa della Valle del Vento) e Kazuhide Tomonaga (Lupin III Il Castello di Cagliostro).

Una edizione restaurata dei primi 6 episodi è stata diffusa su Rai Play a Natale 2019.

Hatsuki Tsuji ha realizzato un breve manga per la rivista Animage di Tokuma Shoten che rappresenta a tutti gli effetti un episodio inedito della serie; nel 2013 è uscito per Kappalab nel nostro Paese:

Sherlock Holmes e il dottor Watson si trovano alle prese con il furto di Excalibur, la spada di Re Artù, fino a quel momento custodita presso il Museo Regio. Usando le sue infallibili tecniche di deduzione, Holmes riesce a tracciare un profilo del criminale che è stato in grado di portare a segno un colpo tanto clamoroso. Nonostante i numerosi posti di blocco installati intorno a Londra, l’ispettore Lestrade non è in grado di scoprire il responsabile del furto, e Scotland Yard brancola ancora una volta nel buio. Ma ciò che nessuno intuisce, è che il furto della leggendaria arma è solo la punta dell’iceberg di un piano escogitato dal professor Moriarty, il Napoleone del crimine, nemesi del detective di Baker Street…