Uno degli scontri più epici dell’intera storia Marvel è senz’altro quello di Hulk contro la Cosa. La Marvel sembra proporre questi incontri con una certa regolarità e questo ha portato i fan il più delle volte a chiedersi quali tra i due personaggi fosse in realtà il più forte. Stan Lee non aveva dubbi a riguardo, Hulk è decisamente più forte della Cosa.

La sua potenza gamma cresce esponenzialmente con la sua rabbia e il suo potere è praticamente infinito. A causa dei ripetuti incontri, tra Hulk e la Cosa è nata una vera e propria rivalità per decretare una volte per tutte quali tra i due sia in assoluto il più forte. Questa tradizione continua ancora oggi, infatti la Cosa ha avuto una nuova freschissima occasione per affrontare Hulk nel #40 di Immortal Hulk.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU IMMORTAL HULK #40

Hulk contro la Cosa

Le ultime avventure di Hulk lo hanno visto profondamente impegnato nella lotta contro il Capo che ha torturato Bruce Banner e ha ucciso Devil Hulk, lasciandolo soltanto con Savage Hulk e Joe Fixit. Savage Hulk si sveglia in una stazione spaziale dove è trattenuto da un’organizzazione governativa. Un agente del governo informa Hulk che anche la sua trasformazione nel gracile Banner non lo libererà poiché le catene si adatteranno alle sue dimensioni.

Ma non hanno fatto bene i conti con Joe Fixit. Internamente, Joe Fixit si libererà facilmente dalla prigionia nella trasformazione più disgustosa di Hulk, esplodendo direttamente dal petto di Hulk davanti agli occhi agghiacciati dei presenti. L’inquietante Joe Fixit lotterà nudo impadronendosi di un fucile mettendo fuori combattimento i suoi rapitori.

Joe quindi userà la pistola rubata per aprire un buco nella stazione spaziale, gettandosi nello spazio profondo e precipitando verso l’orbita terrestre. Un gruppo di ex cattivi di Hulk osserva e commenta che possono individuare dove atterrerà e invieranno qualcuno a incontrarlo. Sulla Terra, Hulk si schianta a Coney Island dove viene affrontato nientemeno che da Ben Grimm aka la Cosa.

Questo rematch era fortemente atteso, dopo l’ultimo scontro tra i due personaggi. Scontro in cui Hulk era stato sconfitto dalla Cosa dopo che il gigante verde, controllato dal Burattinaio, aveva rovinato il viaggio di nozze della Cosa.

