Nonostante il semplice titolo Scream possa far pensare diversamente, il quinto film della serie cinematografica scritta da Kevin Williamson e diretta dal compianto Wes Craven (Nightmare – Dal profondo della notte) non sarà un reboot ma un sequel.

Come spiegato da Tyler Gillett, co-regista del film, ci sono molti personaggi di cui i fan vogliono conoscere molte altre cose ancora e vogliono nuove storie raccontate con quei personaggi.

L’unico modo per rispettare il lavoro fatto dagli autori dei primi quattro film è creare una connessione; d’altronde i film di Scream parlano di discendenza, dell’evoluzione della cultura popolare e del genere horror.

Per questo non si può realizzare qualcosa di nuovo senza far riferimento a quello che è venuto prima.

Gillet ha aggiunto che la cosa giusta da fare era mantenere un legame con il passato e trovare il modo di creare nuovi personaggi interessanti per unire il vecchio pubblico con il nuovo, con la speranza di spingere la serie avanti in modo contemporaneo, spaventoso e divertente.

Il nuovo Scream

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Ready or Not) dirigono il film su sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not).

Kevin Williamson è il produttore esecutivo.

Il cast storico vede Neve Campbell (Sidney Prescott), David Arquette (Dewey Riley) Courteney Cox (Gale Weathers) e Marley Shelton (Judy Hicks); i nuovi arrivati sono Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera, Dylan Minnette (Tredici), Jenna Ortega, Mason Gooding (Love, Victor), Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison.

L’uscita è prevista per il 14 Gennaio 2022, in Italia uscirà per Eagle Pictures.

