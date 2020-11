So I’m a Spider So What? – data di uscita, staff e nuovo trailer

Il manga è in corso per J-POP, la serie anime arriverà su Crunchyroll.

So I’m a Spider So What? è una delle serie Crunchyroll Originals in arrivo nel corso della stagione invernale.

Il sito web ufficiale dell’anime ha annunciato che la serie debutterà l’8 Gennaio 2021, ha pubblicato il secondo trailer che possiamo guardare nell’edizione internazionale sottotitolata in Inglese di Crunchyroll e una nuova locandina che vi mostriamo di seguito:

Lo staff di So I’m a Spider So What?

Shin Itagaki (Berserk 2016) dirige So I’m a Spider So What? presso lo studio Millepensee (Berserk 2016) su sceneggiature di Okina Baba, autore dei romanzi originali, e Yuichiro Momose (Infinite Dendrogram).

Kii Tanaka (Hinomaru Sumo) cura il character design, mentre Masahiko Suzuki, Ryo Hirata e Hiromi Kimura si occupano del monster design.

Gli studi exsa (Kengan Ashura, Gundam The Origin) ed ENGI (Kemono Michi) realizzato la computer grafica, Shuji Katayama (Overlord) compone la colonna sonora.

A proposito di So I’m a Spider So What?

So I’m a Spider So What? nasce come serie di light novel scritte da Okina Baba e illustrate da Tsukasa Kiryu, in corso dal Marzo 2015 (13 volumi finora); a Dicembre 2015 Asahiro Kakashi ha iniziato a serializzare l’adattamento manga sul sito web Young Ace Up di Kadokawa (9 volumi al momento).

Il manga è in corso per J-POP in Italia e cliccando qui potete leggere la nostra recensione del primo volume:

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re dei demoni si scontrano in una battaglia epica, le cui ripercussioni giungono fino alla nostra realtà, causando la sconcertante esplosione di un’aula scolastica.

Una tragedia che miete le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno proseguire le loro esistenze. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di un essere umano bensì quello di…un ragno! Per giunta intrappolato in un pericolossimo dungeon! Armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo tra i temibili mostri che popolano il dungeon, in un’avventura emozionante e straordinaria. Arriva il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone!

Acquista il volume 1 del manga in edizione limitata glow in the dark con variant e segnalibro