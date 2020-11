Gigi la Trottola (Dash Kappei) è arrivato su Amazon Prime Video, come comunicato da Yamato Video attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Al momento sono disponibili i primi 27 episodi, gli altri saranno aggiunti a breve.

Cliccando qui possiamo avere una panoramica degli altri anime Yamato Video disponibili su Amazon Prime Video.

A proposito di Gigi la Trottola

Gigi la Trottola nasce come manga che il maestro Noboru Rokuda (anche noto per F Motori in Pista) ha serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Sunday tra il 1979 e il 1982.

La serie si compone di 157 capitoli, raccolti in 17 volumetti.

In Italia è pubblicata da Edizioni Star Comics, che nei mesi scorsi ha completato la nuova edizione in 9 maxi volumi:

Kappei Sakamoto, studente al primo anno del liceo Seirin, è alla ricerca della sua ragazza ideale. Requisito essenziale della candidata: che indossi delle mutandine perfettamente bianche, senza disegni a fiorellini, fragoline o inutili pizzi e merletti. Spiando negli spogliatoi femminili e sollevando le gonne a destra e a manca trova finalmente quello che cercava: Natsu, l’allenatrice della squadra di basket della scuola! Per conquistarla, Kappei si iscrive al club di pallacanestro, incurante della sua bassa statura e della conoscenza praticamente nulla delle regole del gioco. Ma Tachibana, capitano della squadra, dopo aver notato la sua agilità e l’imprevedibilità dei suoi movimenti, si convince che in quel ragazzino vi sia un grande potenziale latente, e decide di dargli una possibilità. Comincia così per Kappei un lungo apprendistato per migliorare nel gioco e, forse, fare breccia nel cuore della bella Natsu.

Gigi la Trottola, l’anime in home video

Lo studio Tatsunoko ha realizzato la trasposizione anime in 65 episodi, andati in onda tra il 1981 e il 1982.

Nel 2019 la serie completa di Gigi la Trottola è stata pubblicata da Koch Media Italia su etichetta Anime Factory in collaborazione con Yamato Video per la prima volta in Blu-ray (due box).

Dallo studio d’animazione Tatsunoko, già creatore di Kyashan, Hurricane Polimar, Tekkaman e Time Bokan. Il ragazzino più irriverente del mondo dei cartoni animati, arriva per la prima in alta definizione nel formato Blu-ray con video nativo HD. Anime Factory propone l’intera serie di 65 episodi in versione restaurata e integrale, senza tagli o censure, raccolta in otto dischi racchiusi in due cofanetti da collezione. Oltre all’audio originale giapponese con i sottotitoli italiani fedeli, ogni uscita presenta un booklet a colori di 32 pagine contenente la guida agli episodi corredata della sinossi, rari disegni preparatori e gallerie delle illustrazioni originali.

