Ne parlavamo sulle nostre pagine da un po’ tempo e adesso l’ufficialità arriva direttamente dall’editor del manga di successo edito su Weekly Shonen Jump e in Italia per Planet Manga: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto è entrato nella sua fase finale.

E’ l’editor che segue il manga, Shihei Rin, a confermarlo attraverso le pagine del numero 51 del magazine per ragazzi disponibile per l’acquisto da oggi in Giappone e negozi online.

Questo, ovviamente, non lascia inteso che il manga terminerà dall’oggi al domani. Ci vorrà ancora un po’ e il tutto dipenderà dalla tabella di marcia dell’autore e da come avrà intenzione di raggiungere il finale.

Per il momento il manga ritorna oggi, ricordiamo, con il Capitolo numero 94.

Negli ultimi giorni era emersa anche una voce circa l’annuncio di una serie anime. In questo caso il rumor è ancora in attesa di conferma e/o smentita. Molto probabilmente ne sapremo di più il 19 e 20 dicembre in occasione del Jump Festa 2021.

Dove leggere Chaisaw Man in Italia

Le ultime uscite del manga sono disponibili legalmente e gratuitamente in inglese attraverso l’applicazione di Shueisha, MANGA Plus. La versione cartacea, invece, è edita in Italia da Planet Manga con il 1° numero disponibile (qui la recensione).

Chainsaw Man inizia la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump a dicembre 2018 e ad oggi conta 93 Capitoli e 9 Volumi.

Il manga è scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (Fire Punch). In Italia è edito da Planet Manga con il 1° numero in tutte le fumetterie ed edicole.

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

