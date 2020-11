Attraverso le pagine del numero 51 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto e negozi online da oggi 20 novembre 2020, Shueisha annuncia che la prossima settimana all’interno del numero 52 del magazine (30 novembre 2020) arriveranno delle “super notizie speciali” per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Un annuncio speciale: seconda stagione animata?

Al momento non conosciamo l’entità di queste notizie, sebbene potrebbe trattarsi di una conferma della produzione della seconda stagione animata di cui si parlava un po’ di tempo fa.

Diversamente la notizia potrebbe vertere sul film animato che, ricordiamo, sta spopolando letteralmente in Giappone con record di incassi da capogiro. Il film, tra l’altro, non è ancora uscito in altri parti del mondo, quindi l’orizzonte del successo aumenterà con i mesi a venire.

Il fim animato, uscito in Giappone il 16 ottobre 2020, è licenziato in Italia per Dynit con data di messa a disposizione al pubblico da destinarsi.

Restate con noi, vi porteremo dettagli sulla novità non appena disponibile.

Ricordiamo che dal 4 dicembre 2020 in Giappone e store online sarà disponibile il Volume conclusivo del manga, il numero 23. Possiamo guardare la copertina ufficiale e in alta definizione qui.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 22 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).