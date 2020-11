La serie di successo Demon Slayer è arrivata all’atto conclusivo della sua storia.

Dopo ben 22 volumi il manga si appresta a concludersi con il 23° e ultimo volume, che verrà pubblicato a dicembre.

In questo articolo, si vociferava di quella che doveva essere la presunta copertina con una immagine postata in bassa qualità, rumors poi confermato dall’account ufficiale Twitter di Demon Slayer il quale ha svelato la stessa immagine che possiamo vedere qui sotto, ma in una risoluzione maggiore.

L’ultimo volume conterrà i 9 capitoli finali, che sono stati pubblicati tra marzo e maggio su Weekly Shonen Jump.

La copertina alla fine potrebbe anche svelare in anteprima il finale della storia in quanto si può vedere a sinistra Tanjiro mentre a destra Nezuko tornata umana. I due fratelli che hanno fatto partire la storia sono sia quelli che la terminano sia gli ultimi a dare i saluti.

Demon Slayer – Manga e Anime

Il manga originale è uscito su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020, mentre i Tankobon dal giugno 2016 al dicembre 2020.

In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Star Comics, attualmente siamo al 10° volume.

La prima serie animata in 26 episodi è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019, attualmente è possibile vederla in streaming gratuito su VVVID oppure su Amazon Prime Video.

Per chi volesse invece, esiste anche di recente la versione home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit.

Inoltre sempre il 4 dicembre è stata annunciata, anche l’uscita di un volume speciale

Demon Slayer – Trama

Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia priva di padre, che vive in una isolata casa di montagna trai boschi. Un giorno, dopo una fitta nevicata, il ragazzo si reca da solo in città per vendere del carbone, perché il percorso innevato è troppo difficile per i suoi fratellini. Non riesce a far ritorno a casa prima dell’imbrunire e un amico di famiglia lo esorta a passare la notte da lui ai piedi della montagna, sconsigliandogli di addentrasi nel bosco di notte, per via di una voce riguardante la presenza di demoni notturni in zona. La storia era vera e a pagarne le conseguenze è stata la famiglia di Tanjiro. Il ragazzo, tornato a casa il mattino seguente, trova una scena straziante: sono stati tutti sbranati, tranne sua sorella Nezuko, che è diventata un demone. Inizia ora un avventuroso viaggio alla ricerca di una cura per far tornare umana Nezuko e nel farlo Tanjiro dovrà allenarsi duramente per unirsi ai cacciatori di demoni.

