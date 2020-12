Harry Potter e il principe mezzosangue torna nuovamente in prima serata, per cercare di allietare le serate di tutti gli italiani che, dopo le nuove misure restrittive, dovranno passare in casa le serate nei prossimi giorni di questo mese.

Questa sera, 17 dicembre, alle 21.43 su Canale 5, andrà in onda il sesto film della saga, Harry Potter e il principe mezzosangue . A seguire, giovedì prossimo il successivo film, fino all’epico finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Harry Potter e il principe mezzosangue – il sesto film della saga

Harry Potter e il principe mezzosangue adatta il sesto omonimo romanzo della saga. Uscito nel 2009, è diretto da David Yates e prodotto da David Heyman. Il film ha incassato più di 934 milioni di dollari al Box office mondiale.

Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul mondo dei babbani che su quello dei maghi, Hogwarts non è più un rifugio sicuro. Harry sospetta che i pericoli possano nascondersi addirittura all’interno del castello, ma Silente è deciso a prepararsi per lo scontro conclusivo che sembra prossimo.

Anni dopo, l’attore Daniel Radcliffe rivelò come odiasse la sua performance in questo film. Come confessato infatti, nel periodo delle riprese soffriva di alcolismo ed arrivava spesso sul set ubriaco. Ad interpretare Tom Riddle da giovane Hero Fiennes-Tiffin, nipote del “grande” Voldemort Ralph Fiennes.

