Harry Potter e l’Ordine della Fenice torna nuovamente in prima serata, per cercare di allietare le serate di tutti gli italiani che, dopo le nuove misure restrittive, dovranno passare in casa le serate nei prossimi giorni di questo mese.

Questa sera, 10 dicembre, alle 21.43 su Canale 5, andrà in onda il quinto film della saga, Harry Potter e l’Ordine della Fenice. A seguire, giovedì prossimo il successivo film, fino all’epico finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice – il quinto film della saga

Harry Potter e l’Ordine della Fenice adatta il quinto omonimo romanzo della saga. Uscito nel 2007, è diretto da David Yates e prodotto da David Heyman. Il film ha incassato più di 938 milioni di dollari al Box office mondiale.

Mentre si trova confinato contro la sua volontà a Privet Drive, Harry scopre che Albus Silente è a capo di una organizzazione segreta che ha il compito di contrapporsi e possibilmente sconfiggere Lord Voldemort.

