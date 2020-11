Harry Potter e il prigioniero di Azkaban torna nuovamente in prima serata, per cercare di allietare le serate di tutti gli italiani che, dopo le nuove misure restrittive, dovranno passare in casa le serate nei prossimi giorni di questo mese.

Questa sera, 26 novembre, alle 21.43 su Canale 5, andrà in onda il terzo film della saga, Harry Potter e la Camera dei Segreti. A seguire, giovedì prossimo il successivo film, fino all’epico finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – il terzo film della saga

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban adatta il terzo omonimo romanzo della saga. Uscito nel 2004, è diretto da Alfonso Cuarón e prodotto da David Heyman e Chris Columbus. Il film ha incassato più di 796 milioni di dollari al Box office mondiale.

Harry Potter sta frequentando il terzo anno a Hogwarts e questa volta deve difendersi da un pericoloso assassino, Sirius Black, scappato dalla sorvegliata prigione per maghi di Azkaban e legato alla famiglia del piccolo mago.

Il film è stato diretto dal regista Cuaron, vincitore successivamente di quattro Premi Oscar dal 2014 al 2019. Cuaron, per entrare meglio nel mondo, fece scrivere agli attori principali dei saggi su Harry, Ron e Hermione. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è l’unico film a non aver superato gli 800 milioni di dollari al Box office mondiale, andandoci comunque (come visto) molto vicino.

Acquista Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Dvd)