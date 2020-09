The Mandalorian 2 racconterà della guerra con gli Jedi?

La Guerra tra i Mandaloriani e gli Jedi menzionata nella serie The Mandalorian di Disney+ è stata combattuta migliaia di anni prima degli eventi della saga principale di Star Wars, ed è arrivata a definire i Mandaloriani come una razza che nutre un profondo odio verso gli Jedi.

Originariamente introdotte nel videogioco del 2003 Star Wars: Knights of the Old Republic, le Mandalorian Wars servivano a spiegare cosa è successo ad alcuni dei personaggi principali, vale a dire Revan e Malak, che una volta erano Jedi ma in seguito divennero Sith.

Poco prima del 4000 BBY, Mandalore the Ultimate lanciò una guerra su vasta scala contro la Repubblica – in parte sotto l’influenza dei Sith – e cercò di rendere i Mandaloriani i governanti della galassia.

La Repubblica non era abbastanza forte per battere i Mandaloriani e, a differenza di quanto accaduto nelle Guerre dei Cloni, nemmeno agli Jedi era permesso combattere, fino a quando Revan e Malak non formarono il loro esercito Jedi, che respinse i Mandaloriani fino allo scontro finale su Malachor V.

Revan ha ucciso Mandalore the Ultimate su quel pianeta e di conseguenza ha posto fine alla Guerra.

Ma sfortunatamente, la maggior parte di quella storia fa parte ora di Star Wars Legends dato che è avvenuta prima dell’acquisizione della Lucasfilm da parte di Disney. Nel nuovo canone di Star Wars, la Guerra fu combattuta da Mandalore il Grande, che sfidò i Jedi e di sfuggita anche la stessa Repubblica. La guerra si è conclusa sul loro pianeta natale Mandalore, con la maggior parte della superficie del pianeta distrutta a seguito del conflitto.

Finora, solo una manciata di quegli eventi sono stati menzionati nel canone, come le crociate, la Devastazione di Ubduria e il fatto che i Mandaloriani fossero guidati da un sovrano, sebbene il suo nome fosse Mandalore il Grande invece che Mandalore the Ultimate. Una parte significativa di quelle storie è stata esplorata nella stagione 2 di Clone Wars, e ora sembra che il testimone sia stato passato a The Mandalorian.

Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian mostra il finale della prima stagione in cui si racconta dell’antica guerra dei Mandaloriani con gli Jedi, che potrebbe essere un punto importante della trama della nuova stagione.

