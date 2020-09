Willy, il principe di Bel-Air affitta la sua villa!

Will Smith collaborerà con Airbnb per aiutare il Boys & Girls Club di Filadelfia affittando la villa resa famosa dalla serie che lo ha lanciato.

“Hey… chi ha acceso le luci?” Airbnb ha twittato, “Will Smith sta aprendo le porte dell’iconica villa del principe per un periodo di tempo limitato, solo su Airbnb”.

“Pronto per la permanenza più fresca di sempre?… Sono tornato. E questa volta ti sto consegnando le chiavi così avrai la mia ala della villa tutta per te, ma la mia collezione di scarpe da ginnastica è vietata, ok?”

Saranno disponibili solo soggiorni di una notte, e coloro che ottengono una prenotazione potranno rimanere solo nell’ala della villa di Smith. Tuttavia, questo include la sua camera da letto, il bagno, il salotto all’aperto, la sala da pranzo e l’area della piscina. Smith incoraggia anche i fan a indossare occhiali da sole “come DJ Jazzy Jeff”.

Smith assicura che la permanenza sarà sicura, confortevole e socialmente a norma di covid, il che significa che nessun altro sarà in casa durante il soggiorno di qualcuno, e tutto verrà pulito secondo i protocolli CDC.

Creato da Andy Borowitz e Susan Borowitz, The Fresh Prince of Bel-Air, da noi Willy, il principe di Bel-Air, ha debuttato nel settembre 1990 e ha catapultato Smith verso la celebrità.

Bel-Air, il reboot

Il mese scorso è arrivata la notizia che è in sviluppo un reboot di Willy, il principe di Bel-Air.

La serie sarà trasmessa sul servizio di streaming Peacock di NBCUniversal che ha già ordinato due stagioni. Peacock sembra del resto la casa adatta per la nuova serie dato che l’originale è andato in onda proprio sulla NBC. Smith ha confermato la notizia sul suo canale YouTube ufficiale, rivelando l’annuncio con Cooper e lo showrunner della serie Chris Collins.

“Abbiamo appena ufficialmente chiuso l’accordo con Peacock con un ordine di due stagioni”, ha detto Smith. “Lavoro in questo settore da trent’anni e non succede mai. Hanno ordinato due stagioni complete di Bel-Air in base alla qualità del lavoro che avete svolto. Quindi voglio dirvi congratulazioni. Sono entusiasta”.

La serie sarà una versione più drammatica della sit-com con protagonista Will Smith che prende sempre come premessa il trasferimento da West Philadelphia a Bel-Air, ma con un tono serio. Ci saranno comunque ancora alcuni riferimenti giocosi alla serie originale e molta spavalderia per il personaggio principale.

