HBO Max ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie comedy sui pirati, prodotta dal Premio Oscar Taika Waititi (che sarà anche regista del pilot). La serie Our Flag Means Death vedrà come produttore esecutivo il creatore David Jenkins (People of Earth); insieme a lui Garrett Basch (The Night Of, What We Do in the Shadows) e Dan Halsted.

Liberamente ispirato alle vere avventure di Stede Bonnet, Our Flag Means Death si concentra su un aristocratico viziato che ha abbandonato la sua vita fatta di privilegi per diventare un pirata. Waititi dovrebbe iniziare le riprese del pilot dopo aver concluso la produzione di Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios

“L’idea dietro una serie come questa salta fuori dallo schermo e puoi immediatamente goderne in ogni momento”, ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali, HBO MAX, in una dichiarazione. “La visione unica di David e Taika sulle spassose disavventure di Bonnet in alto mare entusiasmerà e delizierà il pubblico di tutto il mondo.”

UN’ALTRA SERIE IRRIVERENTE: NORSEMEN

La serie probabilmente seguirà la scia di un’altra serie comedy, questa volta però basata sui vichinghi: Norsemen. La serie, con ironia e irriverenza, tratta i luoghi comuni intorno ai “mitici” uomini del nord.

Ambientato nel 790, la commedia racconta le vicende quotidiane di un piccolo villaggio di vichinghi, dalle lotte di potere, alle rivalità tra fratelli, tradimenti, amicizie, amori, uguaglianza di diritti e molto altro ancora.

