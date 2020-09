Justice League Snyder Cut: nuovo video del dietro le quinte

Durante l’evento DC FanDome dello scorso fine settimana, è stato mostrato un nuovo video del dietro le quinte di Justice League del regista Zack Snyder, che la Warner Bros. ora chiama Justice League: Director’s Cut. Potete vederlo qui in alto.

Il video punta i riflettori sullo studio WB a Leavesden, dove vengono girati tutti questi grandi progetti DC. Oltre a Justice League, ci sono infatti anche filmati dietro le quinte per Wonder Woman 1984, Pennyworth e altri.

Justice League: Director’s Cut sarà pubblicato in quattro parti su HBO Max nel 2021. Lo studio ha dato a Snyder oltre 30 milioni di dollari per completare la sua visione del film montandolo, completando la colonna sonora, registrando dialoghi aggiuntivi e finendo gli effetti speciali.

Snyder ha confermato che non ci saranno riprese con il cast originale, utilizzerà solo filmati girati in precedenza.

Justice League e Ray Fisher

Come sapete Ray Fisher si è esposto molto negli ultimi tempi riguardo a quanto avvenuto sul set di Justice League dopo l’arrivo di Joss Whedon, tanto che all’inizio di questo mese WarnerMedia ha avviato un’indagine sul modo in cui il regista ha trattato gli attori sul set. Ora, lo studio dice che Ray Fisher però non sta collaborando alle indagini.

La dichiarazione di Warner descrive un Fisher frustrato dal modo in cui il suo personaggio è stato scritto nel film di Flash con Ezra Miller attualmente in fase di sviluppo. Inoltre, lo studio dice che dopo aver assunto l’investigatore privato raccomandato da Fisher, l’attore non è riuscito a incontrarli per fornire una “accusa credibile di cattiva condotta”.

“Sebbene il signor Fisher non abbia mai denunciato alcuna cattiva condotta perseguibile contro di lui, WarnerMedia ha comunque avviato un’indagine basata sulle preoccupazioni che aveva sollevato sulla rappresentazione del suo personaggio. Ancora non soddisfatto, il signor Fisher ha insistito affinché WarnerMedia assumesse un investigatore indipendente”, recita la dichiarazione.

“Questo investigatore ha tentato più volte di incontrare il signor Fisher per discutere le sue preoccupazioni ma, ad oggi, il signor Fisher ha rifiutato di parlare con l’investigatore. La Warner Bros. rimane ferma nel perseguire il benessere di ogni membro del cast e della troupe in ciascuna delle sue produzioni. Resta inoltre impegnata a indagare su qualsiasi accusa specifica e credibile di cattiva condotta, che finora il signor Fisher non è riuscito a fornire”.

La dichiarazione è stata una risposta diretta a un tweet che Fisher aveva fatto, accusando anche il capo di DC Films Walter Hamada di essere intervenuto nella vicenda a favore di un importante esponente DC.

La dichiarazione di WarnerMedia contiene anche un’altra interessante osservazione: “A luglio, i rappresentanti di Ray Fisher hanno chiesto al presidente della DC Films Walter Hamada di parlare con il signor Fisher delle sue preoccupazioni durante la produzione di “Justice League”. I due avevano parlato in precedenza quando il signor Hamada gli aveva chiesto di riprendere il suo ruolo di Cyborg nel prossimo film di Flash della Warner Bros.

“In nessun momento il signor Hamada ha mai emesso alcun giudizio sulla produzione di “Justice League”, in cui il signor Hamada non ha avuto alcun coinvolgimento, poiché le riprese sono avvenute prima che il sig. Hamada fosse promosso alla sua posizione attuale”.

Ovviamente l’attore ha risposto negando ciò e scaricando su WB la responsabilità.

