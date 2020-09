One Piece: un protagonista morirà presto?

L’arco narrativo della contea di Wano di One Piece diventa capitolo dopo capitolo sempre più intenso. La ciurma di Cappello di Paglia è coinvolta in una cruenta battaglia per la libertà del paese, ma dinanzi a loro si sono parati alcuni dei nemici più potenti di sempre. Che uno dei protagonisti ci possa salutare definitivamente?

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE

Nell’ultimo capitolo, X-Drake e Hawkins hanno discusso sulle reali possibilità della ribellione. È a quel punto che viene rivelato che uno dei protagonisti potrebbe morire. “Uno per cento”, dice Hawkins. “Queste sono le possibilità che una certa persona sopravviva fino a domani”. “L’uno per cento? Che schifo essere lui”.

Di chi parlavano i due? Le possibilità sono molte. Migliaia di pirati e soldati hanno messo in gioco la propria vita, anche se alcuni combattimenti in particolare hanno attirato l’attenzione dei fan. Rufy e Zoro sono intenzionati a fronteggiare Kaido, ma prima di poter arrivare a lui devono vedersela con i Pirati delle cento bestie. Inoltre, alle loro spalle avanza Big Mom.

L’indiziato numero uno

Tuttavia, uno dei maggiori indiziati è proprio Drake. Queen e Who’s Who hanno scoperto la sua vera fedeltà e lo hanno definito un traditore e nemico dei Pirati delle cento bestie. La sua vita è dunque seriamente in pericolo.

Tra gli altri indiziati, anche Queen e Who’s Who sono in una situazione del tutto precaria. Quest’ultimo ha ribadito di voler uccidere l’eccentrico uomo, ma questo potrebbe essere solo un tentativo di tendere un’imboscata a Drake. Chi sarà a salutare per sempre le pagine di One Piece? Per scoprirlo non ci resta che attendere i futuri capitoli. Nel frattempo, possiamo goderci gratuitamente il manga dedicato ad Ace.

One Piece

Dal 22 luglio 1997, il manga di One Piece, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump e al momento si compone di 96 volumi, con il prossimo, il 97°, in uscita il 16 settembre 2020. In Italia, il manga è edito da Edizioni Star Comics, mentre la serie animata è trasmessa sulle reti Mediaset (ep. 1-578). La saga del Paese di Wa è in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll. Inoltre, una serie live action è in produzione per Netflix. Dall’opera di Eiichiro Oda sono stati tratti diversi videogiochi, l’ultimo dei quali lo splendido musou One Piece Pirate Warriors 4, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

