Marvel’s She-Hulk: rivelati regista e tono della serie

Molte delle nuove produzioni annunciate dai Marvel Studios saranno destinate alla piattaforma di streaming Disney+. Sicuramente, uno dei progetti più interessanti è la serie televisiva con protagonista She-Hulk e adesso siamo venuti a conoscenza dei primi dettagli sulla serie!

É stato rivelato il regista della serie televisiva Marvel’s She-Hulk. A dirigere la serie incentrata su Jennifer Walters sarà Kat Coiro, la stessa Coiro sarà anche uno dei produttori esecutivi della serie. Secondo i report, Coiro è in trattativa con la Disney per “dirigere il pilot e diversi altri episodi della serie Marvel’s She-Hulk.”

The Direct riporta che la produzione della serie avrà inizio a febbraio 2021. Le riprese si svolgeranno prevalentemente ad Atlanta, luogo in cui sono state girate anche le altre serie Marvel.

Attualmente, secondo Deadline Coiro e la Marvel/Disney sono alla ricerca dell’attrice protagonista, che dovrà interpretare il ruolo di Jennifer Walters/She-Hulk. In passato Kat Coiro ha diretto diversi episodi di serie televisive come Modern Family e C’è sempre il sole a Philadelphia. Il suo nuovo film con protagonista Jennifer Lopez, Marry Me è atteso al cinema per il 2021 e sarà una commedia romantica.

La scelta di Kat Coiro va a pari passo con la scelta della scrittrice Jessica Gao. Gao è nota per aver lavorato a Rick e Morty e si unirà insieme agli altri sceneggiatori per la scrittura degli episodi di Marvel’s She-Hulk. Questo è un segnale chiaro che la serie adotterà un tono comico e probabilmente le battute di Jennifer Walters potrebbero essere più spigolose di quello che ci aspettavamo.

Infatti, come vi abbiamo già raccontato, i precedenti lavori di Kat Coiro includono un mix di commedie folli (Modern Family, Brooklyn Nine-Nine) e pungenti come Shameless, The Mick. Il suo prossimo film, Marry Me, racconterà la storia di una pop star che deciderà di sposare un uomo a caso nella folla dopo che il suo fidanzato, una star del rock, l’ha tradita poco prima del suo matrimonio pubblico.

She-Hulk vedrà come protagonista Jennifer Walters, la serie adatterà la storia vista nelle pagine dei fumetti. In seguito a un incidente, Jennifer riceverà una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner, che le salverà la vita ma che la trasformerà similmente a suo cugino. Tuttavia, a differenza di Bruce, Jennifer è in grado di controllare le sue trasformazioni e preserva completamente la sua intelligenza.

Per la sua stretta relazione con Bruce Banner, Hulk potrebbe comparire nella serie. Alcune voci ritengono che Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Hulk nella serie. (QUI – per ulteriori dettagli).

Tra le attici interessate al ruolo della protagonista, si sono espresse Alison Brie, Stephanie Beatriz e Emily Hampshire.

“Sapete, stavo cercando di seguirlo un po’ online e sembra che non ci siano aggiornamenti.” Ha detto Alison Brie questa estate, in merito al ruolo di She Hulk.

A Emily Hampshire piacerebbe molto interpretare She-Hulk. “So che sta accadendo, ne ho sentito parlare. Ho guardato il fumetto e non avevo ancora realizzato che fosse una tale… tu pensi a She-Hulk, i muscoli, ma la persona che c’è dietro è un personaggio così forte. Quindi è così, amerei interpretare un personaggio dei fumetti. Penso che sia la cosa più forte.”

Il personaggio è stato creato da Stan Lee e da John Buscema nel 1980, ed è stato poi protagonista di una serie a fumetti “The Sensational She-Hulk”, dove She-Hulk era in grado di sfondare la quarta parete, anticipando quello che avrebbe fatto Deadpool.

