Wonder Woman 1984: slitta nuovamente l’uscita italiana

Il nuovo film del DC Extended Universe con protagonista Diana Prince ha finalmente una nuova data di uscita ufficiale. Warner Bros ha annunciato che il film Wonder Woman 1984 uscirà in Italia il 14 gennaio 2021.

Ambientato negli anni ’80, in questa nuova avventura per il grande schermo Diana dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Dopo il successo del primo capitolo, Patty Jenkin ritorna alla cabina di regia di questo nuovo film pieno di azione e colpi di scena. Mentre Gal Gadot riprende il ruolo principale ritornando nei panni dell’eroina DC. Anche questa volta ad affiancare Diana ci sarà Steve Trevor, interpretato da Chris Pine.

Nel cast Kristen Wiig sarà The Cheetah, Pedro Pascal interpreterà Max Lord, Robin Wright sarà Antiope con Connie Nielse nel ruolo di Hippolyta. Il film è prodotto da Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones. Con Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller nel ruolo di produttori esecutivi.

Wonder Woman 1984 è il sequel di Wonder Woman (2017), film campione di incassi basato sull’eroina dei fumetti DC Comics. Il film ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Il sequel è diretto da Patty Jenkins su una sceneggiatura scritta dalla stessa Jenkins nata dalla collaborazione con Geoff Johns e David Callaham, da una storia di Jenkins e Johns basata sugli eroi della mitologia DC Comics.

Al film hanno lavorato anche Matthew Jensen come direttore della fotografia, Aline Bonetto, scenografa già candidata agli Oscar (“Il favoloso mondo di Amélie”) e la

costumista premio Oscar Lindy Hemming (“Topsy-Turvy- Sottosopra”). Richard Pearson, anch’esso candidato agli Oscar, si è occupato del montaggio del film, mentre le musiche della pellicola sono del compositore premio Oscar del “Re Leone”, Hans Zimmer.

Il film Wonder Woman 1984 è la seconda avventura solista di Diana Prince nel DC Extendend Universe. Il film distribuito da Warner Bros. Pictures uscirà nelle sale italiane il 14 gennaio 2021.

Acquista il blu-ray Wonder Woman – Titans Of Cult in 4K!