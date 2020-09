Il Padrino diventerà una serie TV per Paramount+

Grandi novità per CBS All Access: non solo presto cambierà nome in Paramount +, ma avrà produzioni originali legate a Il Padrino, Criminal Minds e The Game.

“Paramount è un marchio iconico e leggendario amato dai consumatori di tutto il mondo ed è sinonimo di qualità, integrità e narrazione a livello mondiale”, ha affermato in una nota il CEO Bob Bakish. “Con Paramount +, siamo entusiasti di creare un marchio di streaming globale nel segmento a pagamento che attingerà all’ampiezza e alla profondità del portafoglio ViacomCBS per offrire una straordinaria raccolta di contenuti per tutti i gusti”.

La nuova piattaforma ha in produzione una miniserie drama sulla realizzazione de Il Padrino e un thriller di spionaggio del co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan.

Il progetto è basato sulle esperienze mai rivelate del produttore premio Oscar Al Ruddy nel realizzare Il Padrino. Ruddy è stata una delle figure chiave insieme a Francis Ford Coppola, Bob Evans e Mario Puzo dietro la produzione. La serie in dieci parti, prodotta da Paramount Television Studios, è scritta e prodotta da Michael Tolkin, che ha scritto la sceneggiatura di The Player di Robert Altman.

Avremo poi un revival di The Game, grazie a CBS Television Studios e Grammnet Productions come parte della programmazione di BET su Paramount +.

Paramount + sarà anche la casa di The Real Criminal Minds, una vera docuserie poliziesca basata sul procedural di CBS TV Studios che si è concluso a febbraio e un Behind the Music di MTV reinventato che guarda ai 40 più grandi artisti degli ultimi 40 anni.

Questi progetti si uniscono alla serie per bambini precedentemente annunciata Kamp Koral, ambientata nel mondo di SpongeBob SquarePants di Nickelodeon.

Paramount + è il nome già utilizzato per l’offerta di streaming di ViacomCBS in America Latina e nei Paesi nordici, e la società ora utilizzerà il nome anche per rinominare il suo servizio di streaming australiano 10 All Access. Prevede inoltre di rilanciare questi servizi esistenti e di utilizzare il marchio Paramount + per futuri nuovi servizi nei mercati internazionali.

Le parole di ViacomCBS

David Lynn, presidente e CEO di ViacomCBS Networks International (VCNI), ha dichiarato: “Con il lancio globale di Paramount + siamo pronti a diventare un attore potente nello streaming come lo siamo in TV. VCNI si concentra sulla costruzione di una presenza significativa e globale del marchio nei nostri mercati chiave, generando materiale pubblicitario, abbonamenti e entrate derivanti dalle licenze dallo streaming. Sfruttando l’iconico marchio Paramount, l’infrastruttura all’avanguardia di ViacomCBS insieme a un’incredibile pipeline di contenuti imperdibili, Paramount + offrirà al consumatore una eccezionale esperienza di intrattenimento in grado di rivoluzionare in modo significativo l’industria dello streaming”.

