Attraverso il sito web o sull’applicazione di Shonen Jump+ è disponibile gratuitamente per la lettura, tuttavia in lingua giapponese, del primo capitolo di One Piece episode A, adattamento manga della light novel ONE PIECE Novel A è disegnato da Boichi (Sun Ken Rock, Dr. Stone) con gli storyboard di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion).

Il capitolo è disponibile interamente cliccando qui.

Il manga focalizzato sul personaggio di Portuguese D. Ace esce in Giappone e negozi online anche sul numero 10 di One Piece Magazine, rivista di approfondimento periodica dedicata all’universo del franchise di Eiichiro Oda.

La storia di Ace e la light novel

Ricordiamo che One Piece Novel A è una light novel composta da due volumi ed è stata pubblicata in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda.

Ricordiamo che lo scorso anno l’artista Boichi ha realizzato un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani).

Ancora, i diritti della light novel sono stati acquisiti da Star Comics in Italia (detentrice dell’opera madre di One Piece) e arriverà nel nostro Paese dal 4 novembre 2020. Qui i dettagli.

One Piece Magazine 10

Il numero 10 di One Piece Magazine conterrà, tra gli altri, i seguenti speciali:

Terza parte della serie di light novel di ONE PIECE novel HEROINES. La terza storia è dedicata appunto a Nefertari Vivi ed è scritta da Jun Esaka.

Manifesto da ricercato di Nico Robin.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 990 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti. L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 95 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto i 940 episodi ed è trasmessa ogni domenica. In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll. Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito. One Piece nel 2019 ha festeggiato il 20° anniversario dalla prima messa in onda dell’anime e, in occasione, il 9 agosto 2019 è uscito nei cinema giapponesi il lungometraggio One Piece: Stampede. In Italia il film è stato proiettato il 24 ottobre 2019 nei cinema con Anime Factory e Koch Media Italia. Trama Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

Acquistate ORA il nuovo “One Piece” 95 – Edizioni Star Comics