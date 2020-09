I canali web ufficiali di Star Wars hanno pubblicato il primo, atteso trailer di The Mandalorian Stagione 2.

Possiamo guardalo in apertura nella edizione in Italiano e in chiusura in lingua originale, aspettando il 30 Ottobre 2020 quando la serie debutterà in esclusiva streaming su Disney Plus.

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nella tumultuosa era che segue il crollo dell’Impero Galattico.

The Mandalorian Stagione 2 vede nel cast Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito.

I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

Lo showrunner Jon Favreau è anche il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist come coproduttore esecutivo.

La seconda stagione si comporrà di otto episodi di durata variabile.

La prima stagione ha debuttato negli USA su Disney Plus il 12 Novembre 2019; l’uscita degli otto episodi che la compongono ha avuto periodicità settimanale.

Nel nostro Paese Italia 1 ha trasmesso il primo episodio in anteprima il 22 Marzo 2020, dal 24 Marzo 2020 la serie è arrivata su Disney Plus.

Mediaset descriveva così la serie:

The Mandalorian è la prima serie tv live action della saga di Star Wars: i suoi avvenimenti si collocano cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Il risveglio della Forza.

Un cacciatore di taglie Mandaloriano intraprende una misteriosa missione nella quale dovrà fare i conti con un agguerrito droide.

