Goen, le uscite manga del 19 Settembre 2020

Si conclude A Town Where You Live di Kouji Seo.

Dopo aver caricato le uscite di Novembre 2020 (consultabili qui), il sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni ha comunicato le uscite manga Goen del 19 Settembre 2020.

Di seguito l’elenco completo:

KYO COLLECTION # 8

A TOWN WHERE YOU LIVE 27

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo: 5,95€

Isbn: 9788867129461

Si conclude la storia di Haruto Kirishima. Dopo aver avuto la notizia del suo improvviso trasferimento, proprio mentre lui e Yuzuki pensavano di aver risolto tutti i loro problemi, come riusciranno i due giovani a far andar avanti il loro rapporto? O è forse arrivato il momento di lasciarsi e proseguire ognuno sulla propria strada?

L’autore di Princess Lucia chiude questa bellissima e travolgente storia sentimentale con un finale mozzafiato!

KISU COLLECTION #12

TOKYO ALICE 14

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 7,50€

Isbn: 9788867128129

Soffia forse un vento nuovo da Kyoto? E, in effetti, il direttore della sede distaccata è ricco di fascino… Tra momenti critici, moda, e tanta passione, procede il manga josei di Toriko Chiya, che ha appassionato ragazze e donne di tutto il mondo!

HANAMI COLLECTION #39

OTOMEN 16 (di 18)

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,50€

Isbn: 9788867129232

Per l’ultimo giorno del festival del liceo Ginyuri, Asuka partecipa alla recita improvvisata “operazione dichiarazioni amorose”, basata sulla fiaba della principessa Kaguya. Alla rappresentazione si aggiungono anche Ariake e Ryo,nei panni della principessa. Purtroppo ad assistere alla spassionata dichiarazione in cui Asuka mette a nudo tutto il suo amore per Ryo e il suo animo da otomen, c’è anche sua madre Kiyomi! La sua vita da otomen non era mai stata così in pericolo.

SF COLLECTION #14

ZELPHY OF THE AION 1

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo: 6,95€

Isbn: 9788867126125

Siamo nell’anno 1001 del calendario di Aion. Tutti i gate di Aion sono passati sotto il controllo della coalizione militare interstellare chiamata Gate Keepers di Aion. Dopo che il suo paese è stato distrutto da Lysja, principe dell’alleanza di Zaysion, pur vivendo camuffato da idraulico desidera ardentemente uscire nell’universo. Etorouji Shiono ci prepara all’azione già dall’inizio di questa colossale opera spaziale ambientata in un remoto futuro dell’universo!

TAMASHII COLLECTION # 8

HAKKENDEN 8

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo: 4,95€

Isbn: 9788867125975

Sosuke e Shino sono riusciti a trovare Ao, che aveva rubato la sfera di Sosuke. Riuscirà Sosuke a confrontarsi finalmente con Ao? Lo scenario di questo incontro è un villaggio dove sono venerati la principessa Yana e una divinità locale omonima. Continua la saga intensa, che non lascia respiro, nata dalla matita di una delle più promettenti mangaka della nuova generazione: Miyuki Abe. Azione, misticismo, mistero e amore si fondono nell’appassionante epopea di Hakkenden.

