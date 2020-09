Il canale YouTube ufficiale Warner Bros. Anime ha diffuso il nuovo promo video di DanMachi – Stagione 3.

Come sappiamo la terza serie animata basata sulle light novel fantasy È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon? di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda, dopo un rinvio causa coronavirus, partirà il 2 Ottobre 2020 in Giappone.

In apertura il nuovo PV.

Hideki Tachibana (DanMachi II) dirige DanMachi – Stagione 3 presso J.C.Staff (Toradora!) su sceneggiature coordinate da Hideki Shirane (Queen’s Blade: Rebellion).

Shigeki Kimoto cura il character design (DanMachi, Sword Oratoria), mentre Keiji Inai (Heavy Object) compone la colonna sonora.

In Italia al momento la prima stagione è disponibile su Netflix, la seconda e l’OVA È sbagliato cercare erbe medicinali su un’isola deserta? sul canale YouTube gratuito Yamato Animation:

Bell Cranel è un giovane avventuriero che affronta i pericolosi dungeon da solo. A differenza dei normali avventurieri, che lo fanno bramosi di fama e ricchezze, lui è spinto solo dal desiderio di poter casualmente incontrarvi una ragazza e diventare un eroe davanti ai suoi occhi, come nelle storie che gli raccontava da piccolo il nonno.

Inizialmente la sua unica amica è Estia, una dea che si prende costantemente cura di lui in quanto innamorata persa e gelosissima di qualsiasi ragazza che gli si avvicini.

Ma ben presto la loro famiglia accoglierà nuovi e strampalati membri!

Light novel e manga sono invece in corso di pubblicazione per J-POP.

Recuperiamo la prima light novel