Black Clover – Capitolo 264: il lato sconosciuto di Yuno

Il nuovo arco narrativo di Black Clover sta preparando gli appassionati alla più intensa battaglia vista finora. Il Regno di Clover, dopo una sonora sconfitta, sta imbastendo il suo attacco alla Triade Oscura. Ma è un personaggio del tutto inaspettato ad aver catturato l’attenzione.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 264 DI BLACK CLOVER

Durante il nuovo capitolo, Yuno ha suscitato una vera e propria tempesta con le sue dichiarazioni. Ciò che ha reso il mago il più grande rivale di Asta, nonché il suo opposto, è la calma che lo contraddistingue sotto pressione. Ma la lotta contro la Triade Oscura del Regno di Spade ha evidenziato un suo aspetto caratteriale del tutto sconosciuto.

Volontà ferrea

Il capitano dell’Alba Dorata, William Vangeance, è stato rapito e Yuno, a suo dire colpevole per l’evento, è pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per salvarlo. Nonostante conosca bene la pericolosità della Triade Oscura, poiché fu quasi ucciso da Zenon all’inizio della saga, il ragazzo è intenzionato a entrare nella squadra d’élite selezionata per assaltare il rifugio degli avversari.

Tuttavia, la magia del misterioso vice capitano dei Tori Neri, Nacht, può trasportare solamente una manciata di guerrieri, e i Capitani del Regno di Clover sono riluttanti all’idea che Yuno possa seguirli. Ma il ragazzo ha una volontà ferrea; sarà lui a salvare Vangeance. Durante il combattimento, che si presume essere all’ultimo sangue, vedremo uno Yuno più intenso che mai. Un suo lato ancora del tutto sconosciuto che lo avvicina al personaggio di Asta.

Tutto su Black Clover

Black Clover è uno shonen di genere fantasy/azione scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) è al momento si compone di 261 capitoli. In Italia, Black Clover è edito da Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 23. Da quest’opera è stata tratta una serie animata, disponibile in steaming gratuito su Crunchyroll, e un videogioco. Black Clover: Quartet Knights è un’avventura in terza persona disponibile su PlayStation 4 e PC.

Recuperate ora il volume 3 di Black Clover