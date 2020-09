Gintama – The Final Movie: i character design dei protagonisti

Dopo una longeva serializzazione su Weekly Shonen Jump e una parentesi su Jump GIGA, il 13 maggio Gintama si è trasferito con il capitolo 702 sull’applicazione ufficiale del manga. Il 703° è arrivato a fine maggio e l’ultimo, il 704, il 20 giugno.

Gintama è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2003 al 2018 con 698 capitoli per poi trasferirsi, per un po’ e con tre capitoli su Jump GIGA (699-700-701) per dedicare all’opera e ai lettori un finale soddisfacente, concludendosi, definitivamente, attraverso l’applicazione ufficiale del manga con altri 3 capitoli (702-703-704) per regalare ai fan un finale soddisfacente.

Gintama è disponibile in Italia da Edizioni Star Comics con i primi 61 volumi disponibili.

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Acquistate ORA “Gintama” 61 – Star Comics